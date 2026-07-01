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Albertacce - Le feu de dépasse la centaine d'hectares, le refuge de Ballone évacué et le GR20 fermé


le Mardi 14 Juillet 2026 à 16:13

L'incendie provoqué par la foudre, qui s'est déclaré sur la commune d'Albertacce continue de mobiliser d'importants moyens de lutte ce mardi. Attisé par une inversion de vent, le sinistre a connu une brusque reprise de son activité, compliquant considérablement le travail des secours.



Albertacce - Le feu de dépasse la centaine d'hectares, le refuge de Ballone évacué et le GR20 fermé
Près de 60 sapeurs-pompiers et 18 militaires des FORMISC sont actuellement engagés sur le terrain. L'évolution du vent a provoqué une propagation libre du feu sur ses deux lisières. À droite, les flammes ont atteint une ligne de crête bordée par une barrière rocheuse. À gauche, l'incendie progresse dans une végétation dense composée notamment de pinèdes.
La superficie parcourue est désormais estimée à plus d'une centaine d'hectares, une évaluation qui reste en cours d'actualisation.
D'importants moyens aériens sont également déployés avec deux Canadair CL-415, un hélicoptère bombardier d'eau Puma Echo ainsi que le Morane 2B chargé des missions de coordination aérienne.
Par mesure de sécurité, le refuge de Ballone a été évacué, soit une vingtaine de personnes. Le GR20 est également fermé entre les refuges de Tighjettu et de Ballone, afin de garantir la sécurité des randonneurs et de faciliter les opérations de lutte contre l'incendie.
Les prévisions météorologiques offrent toutefois une perspective plus favorable pour les prochaines heures. Le vent devrait progressivement faiblir à partir de 16 heures avant de devenir quasiment nul durant la nuit. Le taux d'humidité est attendu autour de 40 %, sans risque d'orages ni de précipitations, des conditions qui pourraient favoriser le travail des équipes engagées sur le terrain.
Les opérations se poursuivent afin de tenter de fixer les lisières et d'empêcher toute nouvelle extension du feu.




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