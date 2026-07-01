La commune de Volpajola accueille un médecin traitant afin de lutter contre le désert médical

Pour Patrick Vignoli, cette installation répond à un enjeu de santé publique majeur : « C’est très important, car ça permet de lutter contre le désert médical, ça permet de porter une offre de soins dans des endroits où l’on est loin de tout. » De plus, le maire affirme que la demande est forte sur le territoire : « Cette offre de soins est très attendue. Quand on discute avec tout le monde, on sent qu’il y a une attente et un besoin très forts. » Certains habitants devaient jusqu’ici parcourir plus de trente kilomètres pour consulter un médecin.



Les modalités pratiques sont encore en cours de finalisation. La commune est actuellement en train d’officialiser la nouvelle ainsi que la date à laquelle le médecin va exercer, afin que le démarrage se passe dans les meilleures conditions. Dans un premier temps, le médecin ne se déplacera pas à domicile et les consultations se feront probablement sur rendez-vous. « En fonction de la demande, on avisera », indique le maire. Pour faciliter l’accès aux soins, plusieurs canaux seront proposés aux patients : « Il y aura Doctolib et le téléphone, tous les moyens seront proposés pour que les gens aient accès le plus rapidement possible à un rendez-vous », précise Patrick Vignoli.