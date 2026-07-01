Feu de forêt à Albertacce : les autorités appellent à la plus grande vigilance

Le communiqué de la préfecture de Haute-Corse er du SIS 2B
Les opérations d'extinction restent particulièrement délicates en raison de la configuration du terrain et de l'accessibilité difficile de la zone. Les secours concentrent actuellement leurs efforts sur les crêtes, à proximité du refuge de Tighjettu, afin de contenir la progression du feu.
La situation est rendue plus préoccupante par le renforcement annoncé du vent et la hausse des températures, qui pourraient dépasser les 40 °C dans les prochaines heures. Dans ce contexte, les autorités recommandent vivement aux promeneurs et aux randonneurs d'éviter le secteur afin de garantir leur sécurité et de ne pas entraver l'action des moyens de secours terrestres et aériens.
À ce stade, une trentaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur le sinistre, avec l'appui de deux hélicoptères bombardiers d'eau et d'un avion Canadair. Une douzaine de pompiers supplémentaires doivent rejoindre le dispositif pour renforcer les effectifs sur le terrain.
La préfète de la Haute-Corse et le président du SIS 2B rappellent enfin que chacun doit adopter les comportements de prévention indispensables pour éviter tout nouveau départ de feu, respecter les consignes de sécurité et faciliter l'intervention des secours.
La situation est rendue plus préoccupante par le renforcement annoncé du vent et la hausse des températures, qui pourraient dépasser les 40 °C dans les prochaines heures. Dans ce contexte, les autorités recommandent vivement aux promeneurs et aux randonneurs d'éviter le secteur afin de garantir leur sécurité et de ne pas entraver l'action des moyens de secours terrestres et aériens.
À ce stade, une trentaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur le sinistre, avec l'appui de deux hélicoptères bombardiers d'eau et d'un avion Canadair. Une douzaine de pompiers supplémentaires doivent rejoindre le dispositif pour renforcer les effectifs sur le terrain.
La préfète de la Haute-Corse et le président du SIS 2B rappellent enfin que chacun doit adopter les comportements de prévention indispensables pour éviter tout nouveau départ de feu, respecter les consignes de sécurité et faciliter l'intervention des secours.
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