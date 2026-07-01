CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Pierre-Louis Antoniotti, producteur d’immortelle  15/07/2026 Le 14-Juillet en images 14/07/2026 « Un Shot de mieux » : le guide bien-être qui s’adapte au rythme des saisons 14/07/2026 Albertacce - Le feu de dépasse la centaine d'hectares, le refuge de Ballone évacué et le GR20 fermé 14/07/2026

Le 14-Juillet en images


La rédaction le Mardi 14 Juillet 2026 à 17:12

Le 14 juillet a été célébré ce mardi dans toute la Corse, avec des cérémonies officielles, des défilés et des animations qui ont rassemblé un nombreux public, notamment à Bastia et Ajaccio.La journée a surtout été marquée par son caractère populaire et festif, dans une ambiance estivale.



(Photos Paule Santoni)
(Photos Paule Santoni)
À Bastia, après les cérémonies officielles, plusieurs milliers de personnes étaient attendues en soirée autour du Vieux-Port et de la place Saint-Nicolas pour assister au traditionnel feu d'artifice, accompagné cette année d'un spectacle de drones.
À Ajaccio, le défilé militaire du matin sur le boulevard Pascal-Rossini (nos images) a précédé le rendez-vous incontournable de la soirée avec le feu d'artifice tiré depuis le port de commerce, également très suivi par les habitants et les vacanciers.
Partout ailleurs dans l'île après les cérémonies de la matinée, de nombreuses communes avaient également programmé des spectacles pyrotechniques, de Calvi à Corte, en passant par L'Île-Rousse, Porto-Vecchio, Propriano, Piana, Vico ou encore Ghisonaccia, offrant aux Corses et aux touristes autant d'occasions de prolonger la fête à la tombée de la nuit.
Seule exception notable : Bonifacio. Le feu d'artifice prévu la veille, le 13 juillet, a été interdit par arrêté préfectoral en raison des conditions de risque incendie, privant la cité des Falaises de son traditionnel spectacle pyrotechnique.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos