Le 14-Juillet en images

À Bastia, après les cérémonies officielles, plusieurs milliers de personnes étaient attendues en soirée autour du Vieux-Port et de la place Saint-Nicolas pour assister au traditionnel feu d'artifice, accompagné cette année d'un spectacle de drones.

À Ajaccio, le défilé militaire du matin sur le boulevard Pascal-Rossini (nos images) a précédé le rendez-vous incontournable de la soirée avec le feu d'artifice tiré depuis le port de commerce, également très suivi par les habitants et les vacanciers.

Partout ailleurs dans l'île après les cérémonies de la matinée, de nombreuses communes avaient également programmé des spectacles pyrotechniques, de Calvi à Corte, en passant par L'Île-Rousse, Porto-Vecchio, Propriano, Piana, Vico ou encore Ghisonaccia, offrant aux Corses et aux touristes autant d'occasions de prolonger la fête à la tombée de la nuit.

Seule exception notable : Bonifacio. Le feu d'artifice prévu la veille, le 13 juillet, a été interdit par arrêté préfectoral en raison des conditions de risque incendie, privant la cité des Falaises de son traditionnel spectacle pyrotechnique.