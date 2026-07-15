Les incendies restent actifs en Haute-Corse : 115 agents mobilisés, des renforts attendus du continent

Les sapeurs-pompiers du Sis 2B, les forestiers-sapeurs et les militaires de la Sécurité civile poursuivent leur lutte contre les flammes dans des conditions parfois difficiles, en raison de vents changeants qui compliquent les opérations. Ils ont bénéficié tout au long de la journée de l'appui des moyens aériens, avec l'engagement d'hélicoptères bombardiers d'eau, d'un Puma et de Canadair.



À Albertacce, une vingtaine de randonneurs ainsi que le personnel du refuge de Ballone ont été évacués par les gendarmes ou confinés par mesure de précaution. Par ailleurs, le GR20 reste fermé entre les refuges de Tighjettu, au nord, et de Ciottulu di i Mori, au sud.

En fin de journée, les opérations menées au sol, combinées aux nombreux largages des moyens aériens, ont permis de contenir la progression des flammes, alors que les conditions météorologiques semblent devenir plus favorables. Les deux incendies ne sont toutefois pas encore fixés.





Au total, 115 agents et 38 véhicules restent engagés sur les deux secteurs. Ce dispositif sera maintenu dès mercredi matin et renforcé par l'arrivée d'une colonne de renfort venue du continent, composée de 80 sapeurs-pompiers.

Selon un bilan provisoire, environ 150 hectares de végétation ont été parcourus par le feu à Albertacce, tandis que l'incendie de la Restonica a détruit une quinzaine d'hectares.

