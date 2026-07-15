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A màghjina - In Bonifaziu u celu, u mare è a petra si facenu culori


le Mercredi 15 Juillet 2026 à 07:46

Quand les falaises calcaires, le bleu profond de la Méditerranée et l'azur du ciel se répondent, Bonifacio dévoile toute la richesse de sa palette naturelle. Un paysage où la lumière sublime chaque nuance et rappelle, une fois encore, la beauté unique del'extrême sud de la Corse.
Si, comme Emmanuel Santoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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