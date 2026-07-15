A màghjina - In Bonifaziu u celu, u mare è a petra si facenu culori
Quand les falaises calcaires, le bleu profond de la Méditerranée et l'azur du ciel se répondent, Bonifacio dévoile toute la richesse de sa palette naturelle. Un paysage où la lumière sublime chaque nuance et rappelle, une fois encore, la beauté unique del'extrême sud de la Corse.
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