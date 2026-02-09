Sarah El Haïry, Haute-commissaire à l’Enfance, à Calvi le 6 et 7 août

Le 6 août, Sarah El Haïry visitera un séjour d’une colonie de vacances au camping Dolce Vita. Elle échangera avec les enfants afin de mettre en avant l’intérêt éducatif, social et émancipateur des séjours collectifs, ainsi qu’avec les équipes d’encadrement sur les conditions de sécurité, de formation et de qualité des accueils proposés aux mineurs. Cette séquence s’inscrit dans un contexte où certains parents expriment des interrogations croissantes sur la sécurité des colonies de vacances.



En fin de journée, Sarah El Haïry se rendra au gîte A Casa Bianca à Pigna pour la signature d’un partenariat entre Le Choix des Familles et Gîtes de France Corse. Opposée à la tendance dite « No Kids » et convaincue que les enfants ont toute leur place dans l’espace public comme dans l’offre touristique, la Haute-commissaire a créé en 2025 le prix « Le Choix des Familles » afin de distinguer les acteurs qui proposent un accueil inclusif, adapté et respectueux des familles. Le partenariat conclu avec Gîtes de France Corse permettra aux hébergements labellisés « Bébé Câlin » de rejoindre la Coalition Le Choix des Familles. Il vise à renforcer l’offre d’hébergement familial et à promouvoir un tourisme conciliant accueil des enfants, qualité des services et ancrage territorial. La visite sera suivie d’échanges avec les propriétaires, les clients et les représentants de la filière touristique corse.



Le 7 août, Sarah El Haïry visitera la Station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi (STARESO), aux côtés d’enfants du centre aéré de Balagne. Cette séquence permettra aux jeunes participants de découvrir la biodiversité marine méditerranéenne, de réaliser des observations scientifiques et d’être sensibilisés aux effets du dérèglement climatique sur les écosystèmes marins.