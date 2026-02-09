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50 ans de U Pinarellu : Natasha St-Pier en concert


La rédaction le Jeudi 30 Juillet 2026 à 08:28

À l'occasion de ses 50 ans, U Pinarellu célèbre cet anniversaire avec une soirée exceptionnelle en accueillant Natasha St-Pier en concert.



https://natashastpier.fr/
https://natashastpier.fr/
Artiste incontournable de la chanson francophone, la chanteuse canadienne s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, avant de représenter la France au Concours Eurovision de la chanson en 2001 avec Je n'ai que mon âme. Elle a ensuite enchaîné les succès avec des titres comme Tu trouveras, Mourir demain ou Un ange frappe à ma porte, construisant une carrière de plus de vingt-cinq ans entre le Canada et la France.
Natasha St-Pier se produira le jeudi 30 juillet, à partir de 21h30, à La Piscine, le restaurant d'U Pinarellu, situé 2964 Strada di Pinareddu, 20144 Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
Pour prolonger cette soirée anniversaire, les participants pourront dîner sur place avant le concert. Un menu spécial sera proposé, exclusivement sur réservation.
Entre gastronomie et musique, cette soirée promet de marquer les cinquante années d'histoire d'U Pinarellu dans un cadre privilégié, en bord de mer.




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