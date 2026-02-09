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A màghjina - San Ghjuvà si specchia in u Vechju Portu di Bastia


le Jeudi 30 Juillet 2026 à 07:22

Sous le ciel limpide de Bastia, le double campanile de l'église Saint-Jean-Baptiste se mire dans les eaux paisibles du Vieux-Port. Un dialogue silencieux entre la pierre, la mer et la lumière bastiaise.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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