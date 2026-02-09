A màghjina - San Ghjuvà si specchia in u Vechju Portu di Bastia
Sous le ciel limpide de Bastia, le double campanile de l'église Saint-Jean-Baptiste se mire dans les eaux paisibles du Vieux-Port. Un dialogue silencieux entre la pierre, la mer et la lumière bastiaise.
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