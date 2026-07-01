Capu d'Ortu : un parapentiste secouru après un décollage manqué

L'accident s'est produit la semaine dernière au Capu d'Ortu. Lors de son décollage, un parapentiste a manqué sa manœuvre et s'est retrouvé bloqué dans la face nord-ouest du sommet, suspendu au relief.
Alerté, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) est rapidement intervenu. Grâce à l'engagement de l'hélicoptère, la victime a pu être évacuée par hélitreuillage dans des conditions de sécurité.
Le parapentiste a ensuite été transporté vers le service des urgences de l'hôpital d'Ajaccio afin d'y subir des examens médicaux. Son état n'a pas été précisé
Alerté, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) est rapidement intervenu. Grâce à l'engagement de l'hélicoptère, la victime a pu être évacuée par hélitreuillage dans des conditions de sécurité.
Le parapentiste a ensuite été transporté vers le service des urgences de l'hôpital d'Ajaccio afin d'y subir des examens médicaux. Son état n'a pas été précisé
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