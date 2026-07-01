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Capu d'Ortu : un parapentiste secouru après un décollage manqué


La rédaction le Mercredi 1 Juillet 2026 à 19:40

Un parapentiste a dû être hélitreuillé il y a quelques jours après un incident survenu au Capu d'Ortu, dans le secteur de Piana. Resté suspendu dans la paroi après un décollage manqué, il a été pris en charge par les secours avant d'être transporté à l'hôpital d'Ajaccio.



(Photo PGHM de Corse)
(Photo PGHM de Corse)
L'accident s'est produit la semaine dernière au Capu d'Ortu. Lors de son décollage, un parapentiste a manqué sa manœuvre et s'est retrouvé bloqué dans la face nord-ouest du sommet, suspendu au relief.


Alerté, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) est rapidement intervenu. Grâce à l'engagement de l'hélicoptère, la victime a pu être évacuée par hélitreuillage dans des conditions de sécurité.


Le parapentiste a ensuite été transporté vers le service des urgences de l'hôpital d'Ajaccio afin d'y subir des examens médicaux. Son état n'a pas été précisé




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