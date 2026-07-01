Capu d'Ortu : un parapentiste secouru après un décollage manqué

L'accident s'est produit la semaine dernière au Capu d'Ortu. Lors de son décollage, un parapentiste a manqué sa manœuvre et s'est retrouvé bloqué dans la face nord-ouest du sommet, suspendu au relief.





Alerté, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) est rapidement intervenu. Grâce à l'engagement de l'hélicoptère, la victime a pu être évacuée par hélitreuillage dans des conditions de sécurité.





Le parapentiste a ensuite été transporté vers le service des urgences de l'hôpital d'Ajaccio afin d'y subir des examens médicaux. Son état n'a pas été précisé