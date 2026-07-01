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Accident de la circulation à Tuminu : quatre personnes prises en charge par les secours


La rédaction le Mercredi 1 Juillet 2026 à 20:08

Un accident de la circulation s'est produit en fin d'après-midi de ce mercredi sur la commune de Tuminu dans le Cap Corse, où un véhicule a quitté la chaussée, entraînant une importante mobilisation des secours.



Accident de la circulation à Tuminu : quatre personnes prises en charge par les secours
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont pris en charge les quatre occupants du véhicule. Après avoir été médicalisées sur place, les victimes ont toutes été transportées vers le centre hospitalier afin d'y subir des examens complémentaires. Leur état de santé n'a pas été précisé.
Pour cette intervention, le Service d'incendie et de secours a engagé deux ambulances de secours, un véhicule médicalisé, un véhicule de balisage ainsi qu'un chef de groupe. Les forces de l'ordre étaient également présentes afin d'assurer la sécurisation de la zone et de faciliter l'intervention des secours.




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