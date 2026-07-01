Farinole : quatre personnes secourues après s'être retrouvées en difficulté en bord de mer

L'alerte a été donnée mercredi aux alentours de 18 heures sur la commune de Farinole, où quatre personnes se sont retrouvées en difficulté en bord de mer.

Pour cette intervention, les sapeurs-pompiers ont engagé un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) de Saint-Florent, l'embarcation du GRIMA, l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 2B, ainsi qu'un chef de groupe afin de coordonner les opérations.

À l'issue des bilans réalisés par les équipes de secours et le médecin, l'état des quatre personnes n'a pas nécessité de prise en charge ni de transport vers un établissement de santé. Elles ont finalement été laissées sur place.