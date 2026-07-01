Soins palliatifs en Corse-du-Sud : intervenir plus tôt pour mieux accompagner les patients et leurs proches

Aujourd'hui encore, l'EMASP est trop souvent sollicitée dans l'urgence, quelques jours seulement avant le décès d'un patient. Une intervention tardive qui prive les malades comme leurs proches d'un accompagnement pourtant essentiel. Cette rencontre visait donc à mieux faire connaître les missions de l'équipe mobile et à favoriser des prises en charge plus précoces.
Les soins palliatifs, un accompagnement tout au long de la maladie
Contrairement à une idée largement répandue, les soins palliatifs ne se limitent pas à la fin de vie. Ils s'inscrivent dans une démarche globale d'accompagnement qui débute dès l'apparition d'une pathologie évolutive.
L'équipe pluridisciplinaire, composée notamment de médecins, d'infirmiers et de psychologues, intervient pour soulager la douleur, accompagner les souffrances psychologiques et sociales, préparer les différentes étapes de la maladie, aider à la rédaction des directives anticipées et soutenir les proches tout au long du parcours de soins.
Les soins palliatifs, un accompagnement tout au long de la maladie
Contrairement à une idée largement répandue, les soins palliatifs ne se limitent pas à la fin de vie. Ils s'inscrivent dans une démarche globale d'accompagnement qui débute dès l'apparition d'une pathologie évolutive.
L'équipe pluridisciplinaire, composée notamment de médecins, d'infirmiers et de psychologues, intervient pour soulager la douleur, accompagner les souffrances psychologiques et sociales, préparer les différentes étapes de la maladie, aider à la rédaction des directives anticipées et soutenir les proches tout au long du parcours de soins.
Les infirmières libérales, un rôle essentiel sur le terrain
Présentes quotidiennement auprès des patients, les infirmières libérales occupent une place centrale dans cette prise en charge.
« Les infirmières libérales sont le premier maillon de la chaîne, le regard le plus proche du quotidien des patients dans les villages », a rappelé Marilyne Santi, maire de Sampolo et elle-même infirmière.
Souvent confrontées à des situations complexes et éprouvantes, elles ont besoin de pouvoir s'appuyer sur une équipe ressource capable de les conseiller, de répondre à leurs interrogations et de rompre leur isolement professionnel.
L'EMASP ne se substitue pas aux soignants de proximité. Elle intervient en appui, assure un rôle de conseil, de coordination et de soutien, que le patient soit hospitalisé ou maintenu à domicile.
Développer une véritable culture palliative
Les échanges ont également permis d'aborder les évolutions récentes en matière de soins palliatifs ainsi que les autres missions de l'équipe mobile : diffuser la culture palliative au sein des services de soins curatifs, participer à la formation des professionnels et assurer un accompagnement administratif et paramédical.
L'objectif est que chaque patient, où qu'il réside en Corse-du-Sud, puisse bénéficier d'un accompagnement adapté, respectueux de ses choix et de sa dignité.
« Les infirmières libérales sont le premier maillon de la chaîne, le regard le plus proche du quotidien des patients dans les villages », a rappelé Marilyne Santi, maire de Sampolo et elle-même infirmière.
Souvent confrontées à des situations complexes et éprouvantes, elles ont besoin de pouvoir s'appuyer sur une équipe ressource capable de les conseiller, de répondre à leurs interrogations et de rompre leur isolement professionnel.
L'EMASP ne se substitue pas aux soignants de proximité. Elle intervient en appui, assure un rôle de conseil, de coordination et de soutien, que le patient soit hospitalisé ou maintenu à domicile.
Développer une véritable culture palliative
Les échanges ont également permis d'aborder les évolutions récentes en matière de soins palliatifs ainsi que les autres missions de l'équipe mobile : diffuser la culture palliative au sein des services de soins curatifs, participer à la formation des professionnels et assurer un accompagnement administratif et paramédical.
L'objectif est que chaque patient, où qu'il réside en Corse-du-Sud, puisse bénéficier d'un accompagnement adapté, respectueux de ses choix et de sa dignité.
Docteur D. Nicolas : « élaborer un projet de vie redonnant du sens »
Chef du service de l'Unité de soins palliatifs (USP) et de l'EMASP du Centre hospitalier d'Ajaccio, le docteur D. Nicolas a salué l'initiative de la commune.
« Je tiens à remercier madame le maire de Sampolo, Maryline Santi, pour son invitation qui nous a permis de rencontrer les infirmiers de proximité de cette microrégion. »
Il a rappelé que l'équipe mobile intervient pour accompagner les personnes atteintes de pathologies graves et évolutives, afin de répondre à leur souhait de rester, lorsque cela est possible, dans leur lieu de vie habituel, tout en garantissant un environnement sécurisé pour elles, leurs proches et les professionnels de santé.
« Nos missions concourent à préserver la dignité, respecter la parole du patient, soutenir les proches et améliorer la qualité de vie dans l'environnement familier lorsque cela est possible. Le travail en collaboration avec les équipes de proximité, dans une démarche anticipative et coordonnée, permet l'élaboration d'un projet de vie redonnant du sens et renforçant le sentiment de dignité. »
Une philosophie que résume parfaitement cette citation de Claire Fourcade, ancienne présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) : « Les soins palliatifs, ce n'est pas la mort moins le quart, c'est la vie et demie. »
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Étaient notamment présents lors de cette rencontre le docteur D. Nicolas, Patricia Tagnati, infirmière coordinatrice de l'EMASP, Jérômine Pantanacce, chargée de mission pour CORSPalliatif, Marilyne Santi, maire de Sampolo, Françoise Paquet Rossini, adjointe au maire, ainsi que plusieurs infirmières libérales du Haut-Taravo : Clémentine Lagarde, Marie-Laure Lanfranchi et Marie Zevaco.
« Je tiens à remercier madame le maire de Sampolo, Maryline Santi, pour son invitation qui nous a permis de rencontrer les infirmiers de proximité de cette microrégion. »
Il a rappelé que l'équipe mobile intervient pour accompagner les personnes atteintes de pathologies graves et évolutives, afin de répondre à leur souhait de rester, lorsque cela est possible, dans leur lieu de vie habituel, tout en garantissant un environnement sécurisé pour elles, leurs proches et les professionnels de santé.
« Nos missions concourent à préserver la dignité, respecter la parole du patient, soutenir les proches et améliorer la qualité de vie dans l'environnement familier lorsque cela est possible. Le travail en collaboration avec les équipes de proximité, dans une démarche anticipative et coordonnée, permet l'élaboration d'un projet de vie redonnant du sens et renforçant le sentiment de dignité. »
Une philosophie que résume parfaitement cette citation de Claire Fourcade, ancienne présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) : « Les soins palliatifs, ce n'est pas la mort moins le quart, c'est la vie et demie. »
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Étaient notamment présents lors de cette rencontre le docteur D. Nicolas, Patricia Tagnati, infirmière coordinatrice de l'EMASP, Jérômine Pantanacce, chargée de mission pour CORSPalliatif, Marilyne Santi, maire de Sampolo, Françoise Paquet Rossini, adjointe au maire, ainsi que plusieurs infirmières libérales du Haut-Taravo : Clémentine Lagarde, Marie-Laure Lanfranchi et Marie Zevaco.
« Les soins palliatifs, ce n’est pas la mort moins le quart, c’est la vie et demie. »
Claire Fourcade Médecin et ancienne Présidente de la SFAP.
Claire Fourcade Médecin et ancienne Présidente de la SFAP.
Docteur D. Nicolas - Chef de Service USP / EMASP - Praticien Hospitalier SDC
Tagnati Patricia - Infirmière de coordination EMASP
Jérômine Pantanacce - Chargée de mission pour CORSPalliatif - cellule d'animation régionale des soins palliatifs
Marilyne Santi Maire de Sampolo
Françoise Paquet Rossini Adjointe
IDEL du Haut-Taravo: Clémentine Lagarde, Marie-Laure Lanfranchi, Marie Zevaco
Tagnati Patricia - Infirmière de coordination EMASP
Jérômine Pantanacce - Chargée de mission pour CORSPalliatif - cellule d'animation régionale des soins palliatifs
Marilyne Santi Maire de Sampolo
Françoise Paquet Rossini Adjointe
IDEL du Haut-Taravo: Clémentine Lagarde, Marie-Laure Lanfranchi, Marie Zevaco
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