Soins palliatifs en Corse-du-Sud : intervenir plus tôt pour mieux accompagner les patients et leurs proches

Chef du service de l'Unité de soins palliatifs (USP) et de l'EMASP du Centre hospitalier d'Ajaccio, le docteur D. Nicolas a salué l'initiative de la commune.

« Je tiens à remercier madame le maire de Sampolo, Maryline Santi, pour son invitation qui nous a permis de rencontrer les infirmiers de proximité de cette microrégion. »

Il a rappelé que l'équipe mobile intervient pour accompagner les personnes atteintes de pathologies graves et évolutives, afin de répondre à leur souhait de rester, lorsque cela est possible, dans leur lieu de vie habituel, tout en garantissant un environnement sécurisé pour elles, leurs proches et les professionnels de santé.

« Nos missions concourent à préserver la dignité, respecter la parole du patient, soutenir les proches et améliorer la qualité de vie dans l'environnement familier lorsque cela est possible. Le travail en collaboration avec les équipes de proximité, dans une démarche anticipative et coordonnée, permet l'élaboration d'un projet de vie redonnant du sens et renforçant le sentiment de dignité. »

Une philosophie que résume parfaitement cette citation de Claire Fourcade, ancienne présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) : « Les soins palliatifs, ce n'est pas la mort moins le quart, c'est la vie et demie. »

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Étaient notamment présents lors de cette rencontre le docteur D. Nicolas, Patricia Tagnati, infirmière coordinatrice de l'EMASP, Jérômine Pantanacce, chargée de mission pour CORSPalliatif, Marilyne Santi, maire de Sampolo, Françoise Paquet Rossini, adjointe au maire, ainsi que plusieurs infirmières libérales du Haut-Taravo : Clémentine Lagarde, Marie-Laure Lanfranchi et Marie Zevaco.