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Accident mortel à Castellare-di-Casinca : deux morts et deux blessés dans une sortie de route


le Samedi 4 Juillet 2026 à 23:21

Selon les premiers éléments, un véhicule léger, seul en cause, est sorti de la chaussée pour une raison qui reste à déterminer, à Castellare-di-Casinca ce samedi soir vers 23 heures. Le bilan fait état de quatre victimes.



Accident mortel à Castellare-di-Casinca : deux morts et deux blessés dans une sortie de route
L'accident s'est produit sur la départementale 106, route d'Anghione Deux personnes, un homme et une femme âgés d'environ 25 à 30 ans, sont décédées.
Les deux autres occupants du véhicule, un homme et une femme, ont été pris en charge en urgence relative par les secours indique ce samedi soir le CODIS de Haute-Corse.


Un important dispositif a été déployé sur place avec deux VSAV, un véhicule de secours routier (VSR), un véhicule léger de soutien médical (VLSM), un médecin du Samu, un chef de groupe ainsi que les militaires de la gendarmerie, chargés notamment des constatations afin de déterminer les circonstances précises de l'accident qui restent à établir
Plus d'infos à venir.




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