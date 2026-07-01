L’unique centre de secours en montagne de Corse a été inauguré a Corte

(Photos Studio Grazi ritratti)

Cette nouvelle caserne est totalement dédiée au secours en milieu périlleux. Il s’agissait de créer une entité durablement implantée en centre Corse et plus particulièrement à Corte puisque les plus importants chemins de randonnées, partent de Corte. Le président du SIS, Hyacinthe Vanni, a souhaité que cette caserne "soit implantée à Corte de manière à rapprocher la réponse opérationnelle de l’endroit le plus exposé aux secours en montagne. C’est une première en France et la vingtaine d’hommes et de femme composant les groupes d’intervention disposent ainsi d’un outil moderne leur permettant de répondre aux affaires courantes ou d’anticiper des montées en puissance, à savoir par des renforts qui peuvent arriver puisqu’ils peuvent loger ici"."L’idée pour nous est d’occuper une place importante dans le rural en disant que les sapeurs-pompiers sont prêts à s’ouvrir sur une équipe territoriale avec des secouristes de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud pour faire de Corte le pôle d’excellence et de réponse opérationnelle en montagne", a détaillé le lieutenant-colonel Thierry Nutti. Cette caserne pourra également, à terme, accueillir des stages de niveau équipiers ou chef d’équipe.La caserne des secours en montagne renferme deux vestiaires techniques, « un endroit collectif et un endroit où il y a les conditions adaptées à l’entrepôt du matériel. Elle dispose également d’un grand local de lavage et d’entretien du matériel, une salle de vie et une salle de réception des appels d’urgence, un local polyvalent pouvant servir de salle de formation, de réunion et deux locaux d’hébergements pout les sauveteurs de garde ainsi que pour les sauveteurs venus en renfort ».En revanche, au niveau du numéro d’appel de secours, rien ne change. Il faudra continuer à composer le 18 ou le 112 qui basculera sur le centre de secours en montagne.Hyacinthe Vanni a rappelé que ce centre est le fruit d’une volonté collective : « Celle des sapeurs-pompiers, des élus locaux, des partenaires institutionnels et de tous ceux qui ont cru en ce projet. Il représente une avancée majeure pour la sécurité des Corses et des visiteurs, mais aussi pour la formation et la coordination des secours en montagne ».Quelques repères historiques du secours en montagne en Corse ont été avancés au cours de cette inauguration en rappelant d’abord que jusqu’au début des années 1960, rien n’était véritablement organisé au niveau des secours en montagne. Les drames de 1961 ou encore de 1965, avec les tentatives de sauvetages de Guy Lannoy ou encore d’Ignace Mantei et de Jean-Luc Carli, dans le massif du Cintu, ont ouvert une prise de conscience quant à l’opportunité de l’organisation des secours en montagne.Mais c’est la mort tragique du regretté Raymond Montet, professeur d’EPS au lycée de Corte et à l’Université de Corse, dans le massif du Ritondu en février 1983, qui a véritablement été le déclencheur de l’organisation structurée des secours en montagne autour des sapeurs-pompiers. Et c’est le lieutenant Mathieu Battesti, d’ailleurs présent ce samedi, qui rédigea le premier ordre d’opération du secours en montagne en 1987. « Un document visionnaire qui élabore alors un plan de montée en compétences des personnels et un plan d’équipement ambitieux afin que les sapeurs-pompiers puissent exercer ces missions d’assistance et de secours dans de bonnes conditions », soutenait le lieutenant-colonel Thierry Nutti.La vingtaine de membre constituant les secouristes en montagne ont des niveaux de qualification et de compétences particulièrement élevées. Deux d’entre eux sont guides de haute montagne et 10 sont accompagnateurs moyenne montagne.Le coût de la construction s’élève à près de 680 000 euros hors taxes, financés à hauteur de 277 558 par l’Etat via le fonds national d’aménagement et de développement du territoire et par la et la CdC au titre du « schéma d’aménagement, de développement et de protection du massif corse via le comité des massifs, à hauteur de 200 000 euros.