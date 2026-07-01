Double début de noyade sur la plage du Lido à Propriano : deux adolescentes secourues par la SNSM

Au moment des faits, le centre de sauvetage SNSM de Propriano était en cours de désarmement lorsque les sauveteurs ont été alertés par une mère de famille qui, depuis la plage, agitait les bras en direction de la mer. À proximité du phare, au lieu-dit Scoglio Longo, deux personnes étaient en grande difficulté, leurs têtes disparaissant régulièrement sous l'effet de la houle et des courants.



Les sauveteurs encore présents au centre se sont immédiatement portés sur les lieux. Plusieurs d'entre eux, dont des membres du Patrouilleur de surveillance et de sauvetage du Valinco (SNS 7-012), se sont jetés à l'eau pour porter assistance aux deux adolescentes. Au terme d'une intervention particulièrement délicate, les victimes ont pu être ramenées sur la plage.



Présentant un état de début de noyade avancé, elles ont aussitôt été prises en charge par les sauveteurs de la SNSM, en liaison avec le CODIS de Corse-du-Sud et le SAMU 2A.

Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), une équipe médicale du SAMU ainsi que l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 20, médicalisé ont été engagés. Le Véhicule de premiers secours à personnes (VPSP) de la SNSM de Propriano a également été mobilisé.





Après leur médicalisation sur place, les deux adolescentes ont été évacuées par Dragon 20, qui s'est posé directement sur la plage, face au centre de sauvetage SNSM, avant leur transfert vers le centre hospitalier d'Ajaccio.

Cette intervention souligne la rapidité de réaction des sauveteurs en mer, mais rappelle également que la prudence reste de mise. Les résidus de houle des dernières 48 heures généraient encore, vendredi soir, de puissants courants et des remous en bordure de plage, notamment dans le secteur rocheux de Scoglio Longo.





Au moment de l'intervention, la plage était quasiment déserte. Sans la présence fortuite des sauveteurs de la SNSM, encore présents au centre malgré la fin de la surveillance, l'issue de cet accident aurait pu être dramatique.

