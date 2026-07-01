A màghjina - Caracutu illuminatu
À l'heure où le jour s'efface sur le Cap Corse, le soleil trouve un dernier passage entre les branches d'un houx chargé de baies. Sa lumière perce le feuillage avant de disparaître derrière les crêtes, offrant un instant de calme où la montagne, l'arbre et le ciel semblent suspendre le temps. Un éclat discret qui rappelle la beauté simple des fins de journée insulaires.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
@cni