Congrès des experts-comptables de Corse : une matinée sous le signe de la facture électronique et de l'humain

La matinée s'est ouverte sur une séquence intitulée "Le vrai du faux de la facture électronique". "C'est une réforme qui impacte toutes nos entreprises clientes et nos modes de travail, donc c'est important", souligne Marie-Dominique Cavalli, présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de Corse. Les sept plateformes agréées intervenant dans ce dispositif ont ensuite présenté la façon dont elles comptent accompagner collaborateurs et clients dans cette transition. La matinée a également fait la part belle à l'accompagnement au changement et à la santé au travail, à travers une série d'ateliers réunis sous l'intitulé "L'humain au cœur du cabinet". L'intervention sur la santé mentale, portée par la Fondation des experts-comptables, a particulièrement marqué la salle, invitée à se lever pour un exercice physique. "On a été sensibilisés à tous ces troubles musculosquelettiques, qu'on a tendance à oublier parce qu'on doit travailler", relève Alexandra Le Clainche-Verduri, présidente de l'AFECC, l'institut régional de formation.
Si la facture électronique reste perçue comme un changement exigeant, Marie-Dominique Cavalli veut y voir avant tout une chance. "C'est un changement qu'il faut accompagner et accepter. À terme, ce sera un facteur d'efficacité et de simplicité. C'est une opportunité qui se présente."
Sur les stands, la dématérialisation juridique à l'honneur
En marge des ateliers, les congressistes ont pu circuler entre les stands des partenaires de la profession. Parmi eux, Legal2Digital, présent en Corse depuis cinq ans en partenariat avec Corse Net Infos, proposait des démonstrations de ses trois plateformes dédiées aux annonces légales, aux formalités juridiques et à la conformité en matière de lutte anti-blanchiment. "En trois clics, les experts-comptables peuvent publier leurs annonces légales et obtenir instantanément leur attestation", explique Laurent Huot, qui représente la structure. Un gain de temps et de productivité que la société met en avant auprès d'une profession qu'elle accompagne de longue date.
Interrogé sur le thème du congrès, "Concilier la tech et l'humain", le représentant y voit un écho direct à son activité. "Nos plateformes sont basées sur la dématérialisation numérique, en lien direct avec l'humain", explique-t-il. LegalDigital travaille d'ailleurs sur un nouvel outil d'intelligence artificielle qui permettra à l'expert-comptable, en déposant simplement un procès-verbal ou des statuts, d'obtenir une rédaction automatisée de son annonce légale. Un stand qui n'a pas désempli de la matinée, porté selon Laurent Huot par la notoriété du média partenaire sur l'île. "Le bouche-à-oreille fonctionne, les experts-comptables nous font de plus en plus confiance et viennent naturellement nous voir."
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