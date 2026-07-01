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À Bastelicaccia, des pieds de cannabis découverts au domicile d'un particulier


La rédaction le Vendredi 3 Juillet 2026 à 14:08

Des de cannabis ont été découverts au domicile d'un particulier à Bastelicaccia lors d'une perquisition menée par les gendarmes de la brigade de Pietrosella il y a quelques jours. Saisis puis détruits, les plants valent aujourd'hui à leur propriétaire une convocation devant la justice.



(Photo : Gendarmerie de Corse)
(Photo : Gendarmerie de Corse)
Il pensait sans doute que sa culture illicite passerait inaperçue. Il y a quelques jours, les gendarmes de la brigade de Pietrosella ont découvert plusieurs pieds de cannabis lors d’une perquisition au domicile d'un particulier à Bastelicaccia.
 
« Le "jardinier" pensait sans douter récolter le fruit de son travail. C'était sans compter sur le flair des gendarmes », ironise la Gendarmerie de Corse dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux en indiquant que les militaires « ont procédé à la saisie et à la destruction des plants ».
 
Le propriétaire des plantations a pour sa part été interpellé à l'issue de l'opération. Il devra désormais répondre de ses actes devant la justice. 





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