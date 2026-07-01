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A màghjina - A ghjesgia di Coti-Chjavari, trà celu è mare, guardiana di u mare d'Aiacciu


le Vendredi 3 Juillet 2026 à 07:25

Perchée sur les hauteurs de Coti-Chiavari, cette église domine un paysage où le bleu profond de la Méditerranée se mêle au vert du maquis corse. Face au golfe d'Ajaccio et aux reliefs de la rive opposée, elle offre un point de vue spectaculaire qui illustre toute la beauté de la côte occidentale de l'île.
Si, comme Marie-Chantal Morvany, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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