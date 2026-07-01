A màghjina - A ghjesgia di Coti-Chjavari, trà celu è mare, guardiana di u mare d'Aiacciu
Perchée sur les hauteurs de Coti-Chiavari, cette église domine un paysage où le bleu profond de la Méditerranée se mêle au vert du maquis corse. Face au golfe d'Ajaccio et aux reliefs de la rive opposée, elle offre un point de vue spectaculaire qui illustre toute la beauté de la côte occidentale de l'île.
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