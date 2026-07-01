La Corse sort de la canicule mais la chaleur ne compte pas tirer sa révérence

Après plusieurs jours de chaleur étouffante, la Corse entrevoit enfin un peu de répit. La vigilance orange canicule sera levée ce vendredi à 6 heures sur l'ensemble de l'île. Un changement directement lié à une évolution des conditions météorologiques qui a déjà fait baisser les températures ce jeudi, avec un ciel plus nuageux et des averses parfois orageuses notamment dans le sud de l’île.



« Sous l'effet d'un changement de flux, c'est-à-dire qu'on est passé en nord-est en termes de vent, on a une baisse assez significative des températures maximales », explique Jean-Marc Malfitano, prévisionniste à Météo-France à Ajaccio. Sur le pays ajaccien, le thermomètre est ainsi redescendu « autour de 28 à 29 °C », une baisse favorisée également par « un temps plus couvert, avec les averses et la couverture nuageuse ».



Mais dès vendredi, le mercure repartira à la hausse. « Pour Ajaccio, il est prévu aux alentours de 32 °C », indique le prévisionniste en expliquant que ce sont surtout les températures nocturnes, qui devraient redevenir à un niveau plus supportable, qui expliquent la fin de cet épisode. « On ne se retrouvera plus en canicule puisqu'on n'aura plus les températures minimales qui sont bien descendues. Pour demain matin, on attend par exemple aux alentours de 21°C sur Ajaccio ».



Pour autant, la Corse reste toujours concernée par « des températures maximales au-dessus des normales », prévient le prévisionniste. Même si alors que ces derniers jours les valeurs affichaient « 6 à 7 degrés au-dessus des normales », l'écart sera désormais plus limité. « On va maintenir des températures qui vont fluctuer entre 2 et 4 degrés au-dessus des normales pour les prochains jours. Les minimales, elles, devraient rester aux alentours de 21 degrés pendant près d'une semaine », indique-t-il encore.