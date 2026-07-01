"Concilier la tech et l'humain" : les experts-comptables de Corse en congrès ce 3 juillet à Bastia

Sujet central de la journée, la réforme de la facturation électronique mobilise les cabinets corses depuis plusieurs mois. Après une phase de compréhension technique et de sensibilisation des clients, la plupart des cabinets savent désormais quelles plateformes ils vont utiliser et comment ils seront accompagnés. L'échéance du premier septembre 2026 approche, date à laquelle toutes les entreprises assujetties à la TVA devront avoir désigné leur plateforme agréée de réception, celle qui correspondra à leur adresse électronique dans l'annuaire national. "On est au stade où nous demandons les mandats auprès de nos clients pour pouvoir faire les adhésions aux plateformes agréées", précise Marie-Dominique Cavalli.
Au-delà du numérique, l'Ordre, qui accompagne près de vingt-cinq mille entreprises sur l'île, observe une dégradation continue de la conjoncture depuis deux ans et demi. Les secteurs les plus représentatifs de l'économie insulaire, hôtellerie, restauration, bâtiment et commerces de proximité, sont particulièrement touchés. "Il y a une baisse constante de l'activité globale des TPE et PME en Corse", constate la présidente, qui place le suivi de la situation financière des clients au cœur des priorités actuelles des cabinets.
L'intelligence artificielle, entre opportunité et vigilance
Le recours croissant des clients à l'intelligence artificielle transforme aussi la relation avec les experts-comptables. Beaucoup arrivent désormais avec des réponses obtenues via des outils comme ChatGPT, ce qui demande aux cabinets un travail d'analyse supplémentaire. "Il faut décortiquer ce qui a été répondu par l'intelligence artificielle", souligne Marie-Dominique Cavalli. Pour elle, ces outils représentent à la fois une opportunité, en faisant gagner du temps sur certaines tâches, et une menace, par le risque de "fainéantise intellectuelle" et de perte d'esprit critique face à des informations parfois obsolètes au regard de la réglementation en vigueur. Pour les cinq prochaines années, la présidente identifie un double défi : accompagner les clients dans ces transformations tout en formant les collaborateurs des cabinets eux-mêmes. "Il faut qu'on embarque tout le monde dans ce changement", résume-t-elle, anticipant une réduction progressive du temps consacré à la saisie comptable traditionnelle.
Une mobilisation en hausse à Bastia
Cette édition s'annonce plus fréquentée que les précédentes, avec une hausse de fréquentation estimée à environ un quart par rapport aux années passées. Le choix de la Collectivité de Corse à Bastia s'inscrit dans une logique d'alternance avec Ajaccio et Corte d'une édition à l'autre. "C'est un honneur d'être reçus par la Collectivité de Corse", confie Marie-Dominique Cavalli, saluant également un cadre pratique et adapté à l'accueil du public.
Parmi les ateliers proposés, celui consacré à la santé mentale des dirigeants répond à une préoccupation longtemps restée dans l'ombre. Grâce aux données récoltées par la Fondation des Experts-Comptables, l'Ordre dispose aujourd'hui de chiffres plus précis sur ces problématiques en cabinet. "Je ne suis pas sûre que ça augmente, je pense que c'était déjà le cas avant [...] Ce qui change, c'est que nous l'avons désormais diagnostiqué et pris en charge de manière plus sérieuse" nuance Marie-Dominique Cavalli.
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