L'Aldilonda Swim, première étape de Coupe de France en eau libre à Bastia les 25 et 26 juillet

Jusqu'ici, seule la course du Fium'Orbu accueillait une étape de Coupe de France en Corse. Bastia n'en avait jamais organisé. Pour cette deuxième édition, deux courses intégreront le circuit national, le 2 500 mètres et le 5 000 mètres, aux côtés de sept épreuves ouvertes à tous les niveaux, du baby nageur au confirmé.





Avec le passage en Coupe de France, l'organisation doit répondre à un cahier des charges précis fixé par la Fédération Française de Natation. "Nous, on est passé encore au-dessus", insiste Sébastien Rouxel, directeur de la course. Le jour de l'épreuve, quatre bateaux, dont deux prêtés par la Communauté d'Agglomération de Bastia, une vingtaine de kayaks et une dizaine de paddles quadrilleront le plan d'eau, encadrés par des bénévoles et des officiels de la Ligue.

Nouveauté cette année, le port d'une bouée de sécurité devient obligatoire pour tous les nageurs. "S'ils ne veulent pas mettre de bouée, ils ne pourront pas participer, souligne Sébastien Rouxel. Ça nous permet de les voir dans l'eau, et s'il y a un problème, ils peuvent s'accrocher, le temps qu'on intervienne."





Des pompiers viendront prêter main-forte, une intervention de la SNSM est en cours de négociation, et un drone survolera les nageurs en direct pour repérer tout incident. Le dispositif s'adaptera également aux courses inclusives, avec une surveillance individualisée. "On va adapter notre sécurité par rapport aux nageurs", résume le directeur de la course.

