L'Aldilonda Swim, première étape de Coupe de France en eau libre à Bastia les 25 et 26 juillet

Jusqu'ici, seule la course du Fium'Orbu accueillait une étape de Coupe de France en Corse. Bastia n'en avait jamais organisé. Pour cette deuxième édition, deux courses intégreront le circuit national, le 2 500 mètres et le 5 000 mètres, aux côtés de sept épreuves ouvertes à tous les niveaux, du baby nageur au confirmé.
Avec le passage en Coupe de France, l'organisation doit répondre à un cahier des charges précis fixé par la Fédération Française de Natation. "Nous, on est passé encore au-dessus", insiste Sébastien Rouxel, directeur de la course. Le jour de l'épreuve, quatre bateaux, dont deux prêtés par la Communauté d'Agglomération de Bastia, une vingtaine de kayaks et une dizaine de paddles quadrilleront le plan d'eau, encadrés par des bénévoles et des officiels de la Ligue.
Nouveauté cette année, le port d'une bouée de sécurité devient obligatoire pour tous les nageurs. "S'ils ne veulent pas mettre de bouée, ils ne pourront pas participer, souligne Sébastien Rouxel. Ça nous permet de les voir dans l'eau, et s'il y a un problème, ils peuvent s'accrocher, le temps qu'on intervienne."
Des pompiers viendront prêter main-forte, une intervention de la SNSM est en cours de négociation, et un drone survolera les nageurs en direct pour repérer tout incident. Le dispositif s'adaptera également aux courses inclusives, avec une surveillance individualisée. "On va adapter notre sécurité par rapport aux nageurs", résume le directeur de la course.
Entre 150 et 180 nageurs attendus
L'an dernier, la première édition avait réuni 130 nageurs répartis sur sept courses. Cette année, les organisateurs tablent sur 150 à 180 participants, avec une trentaine de nageurs par épreuve. Le même week-end, la ville de Quiberon, en Bretagne, accueillera également une étape de Coupe de France, ce qui devrait répartir géographiquement les prétendants au titre de champion de France, les nageurs du sud convergeant vers Bastia.
L'événement bénéficiera cette année du parrainage de Dumè Benassi, multiple champion du monde de triathlon handisport et aventurier. "Ça montre à tout le monde que chacun peut faire du sport malgré les difficultés qu'on peut rencontrer", explique Sébastien Rouxel.
Une stratégie événementielle assumée par la Ville et l'Agglomération
Pour la Communauté d'Agglomération de Bastia, l'accueil d'une étape de Coupe de France dépasse le cadre sportif. "Quand des clubs sont capables d'organiser des événements internationaux, nationaux ou européens, ça veut dire qu'on travaille bien, se félicite Jean-Philippe Thibaudeau, directeur des politiques sportives de la CAB. C'est une récompense pour le territoire, pour les clubs, et ça ouvre des perspectives intéressantes." Il y voit une triple valorisation, patrimoniale avec le cadre du Vieux-Port et de l'Aldilonda, sportive avec la performance des nageurs, et associative, une petite structure portant un événement d'envergure.
Cet accueil s'inscrit dans une stratégie plus large. Avec l'Aldilonda Swim et l'arrivée en août de la Raquette de Corail, prestigieuse compétition européenne de tennis, la CAB affiche l'ambition de faire du sport un moteur économique. "L'objectif, c'est de créer une économie touristique et locale à travers de grands événements", explique Jean-Philippe Thibaudeau, qui évoque même une réflexion, encore à l'état de projet, autour d'un marathon du Grand Bastia entre Lucciana et Miomu, susceptible de générer d'importantes retombées en nuitées.
Un village "Paese di u Mare" sur deux jours
Au-delà de la compétition, la grande nouveauté de cette édition est la création du village "Paese di u Mare", installé sur deux jours autour de la mer et de ses acteurs. Au programme : village des athlètes, buvette, animations, ateliers de sensibilisation pour les enfants menés par le Parc naturel marin du Cap Corse et des Agriate, et de nombreuses associations proposant initiation à la plongée, au kayak, à la voile ou encore séances de baignade accompagnées pour les personnes en situation de handicap. L'événement s'inscrit aussi dans la Journée mondiale de prévention de la noyade, célébrée chaque 25 juillet, avec un volet sensibilisation porté par l'opération "J'apprends à nager".
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