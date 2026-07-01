A màghjina - Nant'à a neve di u Renosu
Le 20 juin dernier, en pleine période de fortes chaleurs, les randonneurs ont encore dû traverser les derniers névés au sommet du Monte Renosu. Un contraste saisissant entre la canicule qui s'installait sur le littoral et les traces persistantes de l'hiver en haute montagne.
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