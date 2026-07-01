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A màghjina - Nant'à a neve di u Renosu


le Jeudi 2 Juillet 2026 à 07:25

Le 20 juin dernier, en pleine période de fortes chaleurs, les randonneurs ont encore dû traverser les derniers névés au sommet du Monte Renosu. Un contraste saisissant entre la canicule qui s'installait sur le littoral et les traces persistantes de l'hiver en haute montagne.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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