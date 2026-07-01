Face aux critiques, des sénateurs montent au créneau pour défendre l'autonomie de la Corse

Manon Perelli le Jeudi 2 Juillet 2026 à 16:44

Dans une tribune publiée par Le Monde, quinze sénateurs du groupe RDPI prennent la défense du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, adopté par l'Assemblée nationale le 23 juin. À quelques mois de son examen au Sénat, ils répondent aux principales critiques formulées contre la réforme et appellent leurs collègues à voter le texte.