Quatre adolescents sauvés de la noyade à Propriano : importante mobilisation des secours à Capu Laurosu

L'intervention s'est déroulée mercredi vers 20 h 55, après une alerte transmise par le CROSS Méditerranée et le CODIS de Corse-du-Sud. Les premiers éléments faisaient état de deux enfants en grande difficulté dans les rouleaux.

Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l'entente intercommunale du Valinco, le SNS 7-012, ainsi que deux véhicules de secours de la SNSM de Propriano ont immédiatement été engagés.



À leur arrivée sur la plage de Capu Laurosu, au niveau de l'embouchure du Rizzanese, les sauveteurs découvrent une situation bien plus critique. Quatre adolescents, âgés de 13 à 15 ans selon les premiers éléments, sont en train de se noyer. L'un d'eux, victime d'un début de noyade, a déjà été rejeté sur la plage par les vagues, tandis que les trois autres luttent encore contre les forts courants et les déferlantes.

Les conditions de mer rendent le sauvetage particulièrement délicat. Le courant, renforcé par la houle à l'embouchure du fleuve, complique fortement l'intervention.

Les nageurs-sauveteurs de la SNSM se jettent alors immédiatement à l'eau pour rejoindre les trois victimes encore prisonnières des courants, pendant qu'une autre partie de l'équipe prend en charge le premier adolescent sur la plage.



Un important dispositif de secours est déployé en renfort, avec deux ambulances du SDIS de Corse-du-Sud, un chef de groupe, l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 20, deux équipes médicales du SAMU ainsi que les militaires de la gendarmerie.

Les trois adolescents sont finalement extraits de l'eau par les sauveteurs en mer avant d'être pris en charge par les équipes médicales. Les quatre victimes, toutes âgées de 13 ans et en vacances en Corse, présentent des signes de début de noyade.

Après les premiers soins prodigués sur la plage, deux adolescents, dont l'état nécessitait une prise en charge spécialisée, ont été médicalisés puis héliportés par Dragon 20 vers le centre hospitalier d'Ajaccio. Les deux autres ont été transportés au centre hospitalier de Sartène.



Cette intervention rappelle la dangerosité des baignades à proximité des embouchures de fleuves, où les courants peuvent être particulièrement violents, notamment en période de forte houle.

La préfecture de Corse avait d'ailleurs diffusé un avis mettant en garde contre les fortes vagues. Selon les sauveteurs, le non-respect de cette vigilance a failli conduire à un drame et a contraint l'ensemble des services de secours à intervenir dans des conditions particulièrement périlleuses, au risque de leur propre sécurité.