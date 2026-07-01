CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Sylvain Gregori, conservateur en chef du musée de Bastia 08/07/2026 Biguglia : l’Association Armelle organise un concert solidaire au profit des enfants malades et de leurs familles 02/07/2026 A Festa Paisana fête sa 13e édition à Ville di Pietrabugno 02/07/2026 Trafic de stupéfiants : Quatre condamnations après le démantèlement d'un réseau en région ajaccienne 02/07/2026

Biguglia : l’Association Armelle organise un concert solidaire au profit des enfants malades et de leurs familles


Julia Pierantoni le Jeudi 2 Juillet 2026 à 11:17

En soutien aux enfants malades et à leurs familles, l’Association Armelle organise un concert solidaire le samedi 11 juillet 2026 à la salle des fêtes de Biguglia (restauration dès 19 heures et concert à 21 heures). Les fonds récoltés lors de cet évènement permettront à l’association de continuer le financement de ses actions.



L’Association Armelle a été créée en 2016 suite au décès d’Armelle Carnasciali emportée par un cancer à l’âge de 33 ans, explique son père Jean-Mathieu Carnasciali, président de l’association. Armelle venait en aide aux enfants les plus vulnérables, un engagement devenu le pilier de l’association.  

Elle a pour vocation d’aider financièrement les enfants, les jeunes adultes et leurs familles contraints de se déplacer, de trouver un logement loin de chez eux afin d'obtenir les soins suffisants et adaptés à leur pathologie. « Je les aide financièrement car malheureusement ça coûte des sous d’aller sur le continent », précise le président avant d’ajouter : « on aide tous les enfants malades quel que soit leur pathologie, de 0 à 21 ans ».

Afin de récolter des fonds, l’association organise des événements qui allient « le solidaire à l’agréable », tels que la marche annuelle sur la place Saint-Nicolas ou encore des repas solidaires. Cette année l’équipe a décidé d’innover avec un concert solidaire.

Le samedi 11 juillet, la salle des fêtes de Biguglia ouvrira ses portes dès 19 heures avec une restauration sur place suivie d’un concert à 21 heures : plusieurs artistes se produiront sur scène bénévolement afin de soutenir la cause en faveur des enfants malades et de leurs familles. L’achat des places se fera à l’entrée le soir même. Quant au programme musical, le style sera varié « il y en aura pour tout le monde », assure Jean-Mathieu Carnasciali.

 
Biguglia : l’Association Armelle organise un concert solidaire au profit des enfants malades et de leurs familles




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos