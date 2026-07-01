Biguglia : l’Association Armelle organise un concert solidaire au profit des enfants malades et de leurs familles

L’Association Armelle a été créée en 2016 suite au décès d’Armelle Carnasciali emportée par un cancer à l’âge de 33 ans, explique son père Jean-Mathieu Carnasciali, président de l’association. Armelle venait en aide aux enfants les plus vulnérables, un engagement devenu le pilier de l’association.



Elle a pour vocation d’aider financièrement les enfants, les jeunes adultes et leurs familles contraints de se déplacer, de trouver un logement loin de chez eux afin d'obtenir les soins suffisants et adaptés à leur pathologie. « Je les aide financièrement car malheureusement ça coûte des sous d’aller sur le continent », précise le président avant d’ajouter : « on aide tous les enfants malades quel que soit leur pathologie, de 0 à 21 ans ».



Afin de récolter des fonds, l’association organise des événements qui allient « le solidaire à l’agréable », tels que la marche annuelle sur la place Saint-Nicolas ou encore des repas solidaires. Cette année l’équipe a décidé d’innover avec un concert solidaire.



Le samedi 11 juillet, la salle des fêtes de Biguglia ouvrira ses portes dès 19 heures avec une restauration sur place suivie d’un concert à 21 heures : plusieurs artistes se produiront sur scène bénévolement afin de soutenir la cause en faveur des enfants malades et de leurs familles. L’achat des places se fera à l’entrée le soir même. Quant au programme musical, le style sera varié « il y en aura pour tout le monde », assure Jean-Mathieu Carnasciali.



