A Festa Paisana fête sa 13e édition à Ville di Pietrabugno

Dès 15 heures, une vingtaine d'exposants investiront les ruelles de Guaitella. Artisanat local, poterie, décoration, produits du terroir, vins et bières artisanales seront au rendez-vous, avec des stands tenus notamment par Da Caruccia, Giannana, Bière Serpa, Liqueurs Pansechi ou encore Lana Dolce. Côté restauration, plusieurs food trucks et stands seront présents, parmi lesquels I Cantinieri, Beignets de Nanni et A Casetta.
Animations pour petits et grands
Tout au long de l'après-midi, le public pourra profiter d'une ludothèque, de balades à poney, d'un atelier aquarelle animé par La Petite Usine et d'une session Urban Sketchers Bastia. La navette gratuite de la Communauté d'Agglomération de Bastia assurera des rotations toutes les heures depuis la place Saint-Nicolas.
Une soirée en musique
Dès 19 heures, le groupe Scambiucorsu ouvrira la soirée musicale, avant de passer la main à Brown Sugar pour prolonger la fête jusqu'à minuit.
Née en 2012 de la volonté de rappeler l'identité rurale et maraîchère de Ville di Pietrabugno, A Festa Paisana s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous estivaux majeurs de la microrégion bastiaise. Treize ans après sa première édition, l'événement demeure fidèle à ses fondamentaux : entrée gratuite, valorisation des acteurs locaux et esprit de village.
-
Trafic de stupéfiants : Quatre condamnations après le démantèlement d'un réseau en région ajaccienne
-
A màghjina - Nant'à a neve di u Renosu
-
Farinole : quatre personnes secourues après s'être retrouvées en difficulté en bord de mer
-
Accident de la circulation à Tuminu : quatre personnes prises en charge par les secours
-
Capu d'Ortu : un parapentiste secouru après un décollage manqué