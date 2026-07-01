A Festa Paisana fête sa 13e édition à Ville di Pietrabugno

Dès 19 heures, le groupe Scambiucorsu ouvrira la soirée musicale, avant de passer la main à Brown Sugar pour prolonger la fête jusqu'à minuit.



Née en 2012 de la volonté de rappeler l'identité rurale et maraîchère de Ville di Pietrabugno, A Festa Paisana s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous estivaux majeurs de la microrégion bastiaise. Treize ans après sa première édition, l'événement demeure fidèle à ses fondamentaux : entrée gratuite, valorisation des acteurs locaux et esprit de village.

