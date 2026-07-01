Trafic de stupéfiants : Quatre condamnations après le démantèlement d'un réseau en région ajaccienne

Près d'un mois et demi après un vaste coup de filet mené par la brigade de recherches d'Ajaccio, la justice a rendu sa décision. Quatre personnes interpellées le 18 mai dernier dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants entre Sarrola-Carcopino et Ajaccio ont été condamnées ce mercredi par le tribunal correctionnel d'Ajaccio.



« Les enquêteurs avaient estimé le produit infractionnel à près de 400 000 € après 4 mois d’enquête préliminaire établissant qu’un kg de cocaïne était écoulé par mois sur la plaque ajaccienne. Lors des perquisitions, des stupéfiants tels que du LSD et de l’ecstasy avaient également été trouvés ainsi que 12 armes », indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué



À l'issue de l'audience, le tribunal a condamné celui présenté comme la tête du réseau à cinq ans d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende de 10 000 euros. Malgré un casier judiciaire vierge, il a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, de détention illicite d'armes des catégories B et C ainsi que d'acquisition illicite d'armes de catégorie C. Le tribunal a également prononcé « la confiscation de l'ensemble des biens de valeurs saisis pour un total d'environ 50 000 euros », souligne Nicolas Septe.



Par ailleurs, les deux « nourrices » du réseau ont elles aussi été condamnées par le tribunal correctionnel d’Ajaccio. La première écope de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. La seconde est condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et détention illicite d'armes des catégories B et C.



« La compagne de la tête du réseau a quant à elle été condamnée à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 15 avec sursis pour des faits de complicité de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et non justification de ressources », ajoute encore le procureur de la République d’Ajaccio avant de conclure : « Cette affaire démontre l’engagement des services d’enquête de la gendarmerie à poursuivre les démantèlements de réseaux locaux d’écoulement des stupéfiants »