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Monticello : cinq blessés dans un accident impliquant quatre véhicules


La rédaction le Jeudi 2 Juillet 2026 à 20:21

Un accident de la circulation s'est produit ce mercredi en fin d'après-midi sur la commune de Monticello, mobilisant d'importants moyens de secours.



(Archives CNI)
(Archives CNI)
Selon les premiers éléments, la collision a impliqué un quad, un minivan, une voiture légère et une voiture sans permis.
Le bilan fait état de cinq personnes blessées, toutes classées en urgence relative. Après avoir été prises en charge sur les lieux par les équipes de secours, elles ont été transportées vers le centre hospitalier de Calvi pour des examens complémentaires.
L'intervention a nécessité le déploiement d'environ 25 sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du Samu et les gendarmes, chargés de sécuriser les lieux et de faciliter les opérations de secours.
Les circonstances précises de l'accident restent à déterminer.




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