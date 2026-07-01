Sécheresse - La Haute-Corse placée en vigilance, la préfecture appelle à économiser l'eau

Cette décision intervient alors que le printemps 2026 est présenté comme « le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés exploitables » et que le mois de juin a été « le plus sec jamais observé », avec seulement 4 % de la pluviométrie habituelle. Les prévisions météorologiques ne laissent entrevoir aucune amélioration, annonçant la poursuite d'un temps sec accompagné de fortes chaleurs.



Si les nappes phréatiques, les cours d'eau et les retenues bénéficient encore des importantes précipitations de l'hiver, les indicateurs se dégradent rapidement. Certaines zones apparaissent déjà particulièrement fragilisées.

La Balagne connaît une sécheresse qualifiée d'exceptionnelle, avec une fréquence estimée à une fois tous les 25 ans. Le nord du Cap Corse et le sud de la plaine orientale présentent également un déficit hydrique important, tandis que les cours d'eau du Luri et de la Figarella ont atteint le seuil de vigilance fixé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).



La baisse de l'humidité des sols et l'accélération de la vidange des nappes s'accompagnent déjà d'une hausse marquée de la consommation. Sur plusieurs secteurs, les volumes d'eau prélevés correspondent à ceux habituellement observés à la mi-août, au plus fort de la saison estivale. Sur le territoire de la communauté d'agglomération de Bastia, la consommation d'eau dépasse de 7 % celle enregistrée à la même période l'an dernier.



Pour l'heure, les niveaux de stockage permettent d'éviter toute restriction d'usage. Mais la préfète de la Haute-Corse appelle chacun à adopter un comportement responsable. « La préfète appelle la population et les irrigants à adopter un usage et une consommation sobres et raisonnés de l'eau, afin de permettre la satisfaction des usages de tous d'ici la prochaine saison de recharge », indique le communiqué diffusé au terme de la réunion du Comité de ressources en eau.

Ce placement en vigilance constitue le premier des quatre niveaux prévus par l'arrêté-cadre sécheresse du 5 juin 2024. L'évolution de la situation sera de nouveau examinée lors du prochain Comité de ressources en eau.

