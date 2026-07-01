La Corse-du-Sud bascule en alerte sécheresse

MP le Vendredi 3 Juillet 2026 à 18:33

Au lendemain du placement de la Haute-Corse en vigilance sécheresse, la situation continue de se dégrader sur l'île. Réuni ce vendredi, le comité de suivi de la ressource en eau de la Corse-du-Sud a pour sa part décidé de placer l'ensemble du département en alerte sécheresse. De nouvelles restrictions des usages de l'eau entrent en vigueur dès ce vendredi.