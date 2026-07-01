Bastia : Nazione occupe une agence bancaire et réclame un système bancaire au service de la Corse

(Photos Gérard Baldocchi)
Ce vendredi 3 juillet, une vingtaine de militants de Nazione ont occupé une agence bancaire de la Société Générale, dans les quartiers sud de Bastia. Par cette action, le mouvement indépendantiste entendait dénoncer « un système bancaire qui n’est pas établi au service de la Corse et du développement de la Corse, et qui est livré aux logiques des banques privées », a indiqué Éric Simoni, membre du bureau de Nazione.
Les indépendantistes ont aussi dénoncé le traitement inégal dont feraient l'objet les Corses en matière d'accès au crédit immobilier ou aux financements pour les entreprises : « Il y a une disparité entre les moyens qu’ont les Corses et les possibilités qui leur sont offertes. On s’aperçoit que l’épargne corse est conséquente, mais qu’elle ne sert pas à développer la Corse, mais plutôt des intérêts étrangers. ». Pour les indépendantiste, la solution passe par l’obligation de revoir les critères d'attribution des crédits pour les Corses, jugés pénalisants.
Une situation inconcevable à laquelle il faut remédier pour Nazione, dans une île qui est la région la plus pauvre de France. Pour le mouvement, une série de mesures politiques peut et doit être mise en place afin de changer cette situation et de la rendre plus profitable aux intérêts des Corses et des entreprises insulaires.
Éric Simoni cite le cas des Länder allemands, un modèle en partie transposable à la Corse selon lui. L'occasion, pour le membre du bureau de Nazione, de mettre sur la table plusieurs propositions, dont la création d'une banque publique régionale : « où l’épargne des Corses servirait à financer les secteurs stratégiques, dont l’agriculture, l’industrie et l’innovation, à l’instar des banques régionales allemandes. » Mais aussi de mieux utiliser les outils existants : « Nous demandons que le rôle de l’ADEC et de la CADEC soit mieux encadré et renforcé par une autonomie de financement avec des fonds propres. » Ou encore : « Nous proposons de passer à un microcrédit pouvant aller jusqu’à 50 000 euros, parce qu’avec 12 000 euros, une petite entreprise ne peut pas démarrer une véritable activité. »
L’action menée ce vendredi matin par Nazione s’inscrit dans le projet de société porté par le mouvement indépendantiste, qui sera présenté au fil des semaines et des mois à venir.
L’action menée ce vendredi matin par Nazione s’inscrit dans le projet de société porté par le mouvement indépendantiste, qui sera présenté au fil des semaines et des mois à venir.
-
À Bastelicaccia, des pieds de cannabis découverts au domicile d'un particulier
-
A màghjina - A ghjesgia di Coti-Chjavari, trà celu è mare, guardiana di u mare d'Aiacciu
-
U tempu in Corsica
-
Monticello : cinq blessés dans un accident impliquant quatre véhicules
-
Porto-Vecchio : un coup de pouce au logement qui a fait débat au conseil municipal