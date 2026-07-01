Bastia : Nazione occupe une agence bancaire et réclame un système bancaire au service de la Corse

(Photos Gérard Baldocchi)

Ce vendredi 3 juillet, une vingtaine de militants de Nazione ont occupé une agence bancaire de la Société Générale, dans les quartiers sud de Bastia. Par cette action, le mouvement indépendantiste entendait dénoncer « un système bancaire qui n’est pas établi au service de la Corse et du développement de la Corse, et qui est livré aux logiques des banques privées », a indiqué Éric Simoni, membre du bureau de Nazione.Les indépendantistes ont aussi dénoncé le traitement inégal dont feraient l'objet les Corses en matière d'accès au crédit immobilier ou aux financements pour les entreprises : « Il y a une disparité entre les moyens qu’ont les Corses et les possibilités qui leur sont offertes. On s’aperçoit que l’épargne corse est conséquente, mais qu’elle ne sert pas à développer la Corse, mais plutôt des intérêts étrangers.Pour les indépendantiste, la solution passe par l’obligation de revoir les critères d'attribution des crédits pour les Corses, jugés pénalisants.Une situation inconcevable à laquelle il faut remédier pour Nazione, dans une île qui est la région la plus pauvre de France. Pour le mouvement, une série de mesures politiques peut et doit être mise en place afin de changer cette situation et de la rendre plus profitable aux intérêts des Corses et des entreprises insulaires.