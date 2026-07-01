Nocturnes d'Ajaccio : les animations estivales reprennent, l'inquiétude des commerçants grandit

L'été s'installe officiellement dans les rues d'Ajaccio. Dès ce vendredi soir,, les Nocturnes reviennent animer le centre-ville tous les week-ends jusqu'au 22 août, à l'initiative de la Ville d'Ajaccio, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Corse et l'Office intercommunal de tourisme du Pays d'Ajaccio.



Le dispositif reprend les grands principes qui ont fait son succès ces dernières années. Tous les vendredis et samedis, de 18 heures à minuit, la place Foch accueillera un village de créateurs et d'artisans réunissant plus de cinquante exposants au fil de l'été. Bijoux, céramiques, décoration, coutellerie, cosmétiques artisanaux ou encore accessoires de mode seront proposés dans une ambiance familiale ponctuée de concerts, de jeux pour enfants et d'animations musicales. Jusqu'à 25 exposants différents se succéderont chaque soir afin de renouveler l'offre proposée au public.



La Halle Gourmande de la place Campinchi participera également à la programmation avec quatre soirées nocturnes organisées les 7 et 21 juillet ainsi que les 4 et 18 août. Au programme : dégustations, produits du terroir et animations musicales autour des producteurs locaux.





Comme chaque été, les vendredis seront également consacrés au traditionnel shopping de nuit dans la rue Fesch, avec des commerces ouverts jusqu'à minuit afin de permettre aux Ajacciens et aux visiteurs de profiter de la fraîcheur estivale et des soldes d'été. Pour faciliter l'accès au centre-ville, plusieurs solutions de stationnement sont prévues, notamment les parkings du Palais des Congrès, de la Miséricorde, de Landry, ainsi que 180 places gratuites sur la place Miot, complétées par des navettes régulières entre la Miséricorde et le centre-ville.





Adapter les horaires aux nouvelles habitudes



En parallèle de cette manifestation organisée par la Ville et la CCI de Corse, la Fédération des commerçants du centre-ville d'Ajaccio soutiendra une nouvelle fois le shopping de nuit du vendredi soir, même si sa présidente, Marina Fondacci, estime qu'il est temps d'engager une réflexion de fond sur l'avenir de l’événement. « Ce ne sont plus les shopping de nuit des premières années, lorsqu'elles avaient le vent en poupe. Je pense qu'il faudrait revoir les choses et donner un peu de modernité à tout ça », observe-t-elle.





Pour Marina Fondacci, les fortes chaleurs de l'été devraient conduire à repenser les horaires d'ouverture des commerces. « Avec le réchauffement climatique, il serait peut-être bon d'ouvrir un peu plus tard dans l'après-midi et de fermer un peu plus tard le soir, mais tous les jours », suggère-t-elle.





Une évolution qui se heurte toutefois aux réalités économiques des commerces indépendants. « Ouvrir de 9 heures à 21 heures suppose davantage de personnel et cela coûte très cher. C'est compliqué quand on voit le niveau de fréquentation qui baisse énormément dans les petites boutiques du centre-ville. »





Le stationnement, toujours au cœur des préoccupations



Au-delà de la formule des nocturnes, c'est surtout l'accessibilité du centre-ville qui inquiète les commerçants. Après près de deux années de travaux autour du parking du Diamant et du réaménagement du secteur, Marina Fondacci constate que les habitudes de consommation ont évolué. « Les gens essayent une fois, deux fois, trois fois. Si c'est une galère de venir en ville, ils prennent d'autres habitudes. Aujourd'hui, le client a accès à tout depuis son canapé. Si venir se promener en ville devient compliqué, pourquoi ferait-il l'effort ? »





La présidente de la fédération reconnaît toutefois que les travaux étaient nécessaires, mais rappelle qu'ils ont lourdement pesé sur l'activité des commerces. « Il y a une vraie souffrance économique. Je ne connais pas un commerçant qui n'ait pas vu son chiffre d'affaires baisser. On ne se plaint pas pour le plaisir. » Les professionnels attendent désormais beaucoup de la réouverture du parking du Diamant et du retour à une circulation normale. « J'espère simplement que les gens n'auront pas pris de mauvaises habitudes et qu'ils reviendront. Mais cela prendra du temps. » À quelques jours du lancement des soldes d'été, les commerçants espèrent que ces rendez-vous estivaux permettront de redonner un peu de souffle à l'activité du centre-ville, même si beaucoup abordent cette nouvelle saison avec prudence.

