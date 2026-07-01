Porto-Vecchio : un coup de pouce au logement qui a fait débat au conseil municipal

Julien Castelli le Vendredi 3 Juillet 2026 à 08:15

L’épineuse problématique du logement est revenue sur la table du conseil municipal de Porto-Vecchio, ce mercredi soir. Les élus ont voté une aide au logement qui n’a pas fait l’unanimité, non sur sa destination, mais sur sa provenance. Explications.