Le futur PLU de Porto-Vecchio consultable dès mardi en cas d'approbation lundi soir par les élus

Projets de création de zones d'activités



En centre-ville, la volonté est de relocaliser certaines activités économiques, notamment dans le quartier de Poretta, vers des secteurs dédiés. Trois projets de création de zone d’activité sont ainsi consignés dans le PLU : une zone commerciale sur Puncheddu, une zone artisanale sur Tenda et une zone industrielle sur Ternità (à l’entrée nord, derrière la station-service). Au sud de l’agglomération porto-vecchiaise, la zone d’activité économique de Murtonu pourra être densifiée, dans une logique de remaillage et non d’extension, pour ne pas dénaturer la route des plages. L’offre de soins, si elle venait à être complétée, le serait sur un pôle dédié, sur le secteur Georges Ville. Enfin, il est prévu de développer un pôle numérique sur Cala Verde.



Au total, le futur PLU prévoit de consommer, sur la période 2025-2035, 107 hectares de terres supplémentaires par rapport à la consommation foncière engagée entre 2011 et 2021 (219 hectares). Cela représente une diminution de 58 %, voulue par la loi ZAN (zéro artificialisation nette à l’horizon 2050). Les zones à urbaniser dans le cadre du PLU représenteront ainsi 0,7 % de la totalité du territoire de la commune. Le PLU ambitionne aussi de conserver plus de 4 000 hectares de terres agricoles, sur lesquelles il veut développer une agriculture qui sera intégrée à certains projets communaux, comme celui de la cuisine centrale.