Porto-Vecchio : vers une reprise de l’exploitation du sel dans les marais salants ?

En cet été, à deux pas des terrasses du port bondées de touristes, les marais salants se gorgent de soleil. C’est ainsi qu’ils se sont formés sur quelques dizaines d’hectares à travers les siècles, l’eau des marécages venant s’évaporer lors des fortes chaleurs sous l’action combinée de l’ensoleillement et du vent. Il en résultait une forte concentration en sel.Et cet été donc, les marais sont tout aussi fréquentés que les terrasses, mais pas par les mêmes peuples migrateurs : hérons, aigrettes, bécasseaux, gravelots ou flamants sont les espèces d’oiseaux que l’on peut avoir la chance d’observer, suivant les flux migratoires. Il y avait même un pélican, Harrys, mais il est reparti , non sans avoir acquis une petite popularité sur les réseaux sociaux. Tous ces oiseaux, « on n’en voyait pas autant il y a encore dix ou quinze ans », constate Camille De Rocca Serra. Le Porto-Vecchiais, ancien maire de la Cité du sel (de 1997 à 2004), est le propriétaire, avec ses cousins, des marais salants. N’allez pas lui dire qu’il y a peut-être un lien entre l’arrêt de la production et la présence de toutes ces colonies d’oiseaux : « On ne produisait pas du ciment ici, on produisait du sel. Et la production du sel, c’était trois mois de l’année, l’été. Ca ne faisait pas de bruit. Toujours moins que les quads ou les motos qui viennent ici… »Camille De Rocca Serra est très attaché aux salins et à leur exploitation, « car l’histoire des marais salants, c’est en même temps l’histoire de ma famille ». L’autorisation de produire du sel avait été donnée à ses aïeuls en 1795 par le roi George III d’Angleterre, du temps du royaume anglo-corse. C’est ensuite Napoléon 1er qui encouragea l’exploitation des marais, lui qui avait réinstauré la gabelle, l’impôt sur le sel. Dans les années 1950, jusqu’à 2 000 tonnes de sel étaient récoltées à Porto-Vecchio, et sur le site, des vestiges de rails témoignent toujours de cet âge d’or de la récolte. « Dans les dernières années, on était plus autour de 800 à 1 000 tonnes par an », évalue Camille De Rocca Serra. Le sel porto-vecchiais a notamment pu faire le bonheur des charcutiers insulaires, jusqu’à la cessation de l’activité en 2000. La raison ? « Des divisions familiales », révèle Camille De Rocca Serra.