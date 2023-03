Porto-Vecchio : le pélican "Harris" rapatrié à Sigean, après plus de deux ans passés en Corse

C’est la fin d’une belle histoire entre la Corse et … un pélican. Le dénommé "Harris", arrivé en octobre 2020 à Porto-Vecchio, a été réintégré début février à la réserve de Sigean, dans le sud de la France, d’où il s’était envolé il y a plus de deux ans. Alors âgé de trois mois, le tout jeune oiseau s’était fait la malle avec son frère, quittant la semi-liberté de sa réserve pour les marais de la cité du sel. « Suite à la mort de leurs parents d’une grippe aviaire, ils ont été rejetés par le reste de la colonie. Alors ils sont partis » retrace Noël Usaï, qui s’est longtemps occupé de l’animal. « Harris, lui, est arrivé en Corse. Et visiblement, il s’est plu à Porto-Vecchio. »



Pendant ces longs mois, "Harris" a été nourri et bichonné par une assistante-vétérinaire, le maintenant en bonne santé en attendant un rapatriement au parc. « En 2020, on était en pleine crise Covid, et ensuite, il y a eu une épidémie à Sigean. Donc personne ne pouvait venir le chercher », se remémore Noël Usaï. Finalement, en février dernier, les soigneurs de la réserve ont pris la décision de récupérer le pélican, devenu adulte entre temps. « Il est maintenant avec le reste de la colonie, et un des responsables du parc m’a dit qu’il était bien. »



En 28 mois passés en Corse, "Harri"s a eu le temps de faire le tour de l’île, passant par Ajaccio, Biguglia, et donc Porto-Vecchio. Habitué au contact humain et particulièrement joueur, il est également devenu populaire sur les réseaux sociaux, à travers ses photos amusantes au contact des passants.