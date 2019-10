Les salines de Porto-Vecchio : Une richesse économique à l’abandon

Architecture typique des marais salants



Etiers, vasière, cobier et œillets, infrastructures propres à la saliculture sont encore visibles, les différents bassins et canaux ne se devinent pas, ils se regardent. Et c’est entre eux qu’il faut se frayer un chemin. Les planches rongées par la mer et le manque d’entretien séparent encore désespérément les différents bassins dessinés et construits par des générations de paludiers déterminés à adopter ces eaux.



Cependant, une fois le travail des hommes disparu, peu à peu la nature reprend ses droits et, déjà, les petits passages, le long de canaux sont recouverts de salicorne et autres plantes friandes d’eau salée. Les hérons et les mouettes se régalent eux aussi de ce lieu providentiel, calme et plein de vie à dévorer. Au plus loin des promeneurs, ils occupent l’espace et hantent les bassins de leur silhouettes blanches. De petites maisons, aux toits effondrées racontent, elles, encore le quotidien de ces familles de saliculteurs. Et permettent d’imaginer ce lieu, plein de labeur.