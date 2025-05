Moto : Sébastien Bernardini le plus rapide sur la course de côte des Agriate

La troisième édition de la course de côte des Agriate était organisée le week-end passé par le Corsica Moto Club, présidé par Caroline Santelli. Ils étaient elles étaient 66 engagés en moto et en quad dont 5 féminines et deux jeunes motards de 13 ans !

La journée débutait sous les meilleurs auspices avec les essais libres, suivis des essais chronométrés devant déterminer la place de chaque pilote dans les différentes catégories. Et déjà le mano à mano entre Bernardini, en quad, et Verdoni, en Superbike, était intense, pour la plus grande joie du public venu une fois encore très nombreux.





La compétition pouvait alors débuter sur le coup de 11 heures avec la première monte officielle. La lutte était serrée entre Bernardini, Verdoni, Galeazzi et Pietri. Et c'est le premier nommé, sur son quad, qui terminait en tête avec seulement trois millièmes de secondes! Thomas Verdoni et Dominique Pietri complétait le podium tandis que Davy Basta et Sébastien Galeazzi se classaient respectivement 4e et 5e.





Après la pause déjeuner, malheureusement le temps tournait à l'orage contraignant les organisateurs à stopper la compétition. "Ils ont été une trentaine à s'élancer pour la deuxième monte et il y a eu un véritable déluge! Après l'orage, nous avons tout de même proposé aux pilotes de faire une monte pour le plaisir. Et finalement ils ont été 9 à s'élancer sur une route détrempée mais dans une superbe ambiance ", a expliqué Caroline Santelli qui s'est félicitée de la réussite de cette manifestation malgré la pluie. "Il y avait beaucoup de convivialité entre tous les pilotes. Je retiens également l'extrême efficacité des 50 bénévoles et commissaires de pistes qui sont tous resté pour aider l'organisation à ranger le matériel et tout remettre en état. Il y a eu une super cohésion de groupe. Merci à toutes et tous".

On retiendra aussi de cette journée l'excellente 30e place de Mickaëlla Selve mais aussi les 45e et 48e places des jeunes à savoir Paul- Louis Verdoni et Gabriel Luciani sur leurs petites cylindrées !





Le prochain rendez-vous aura lieu les 17 et 18 mai à Bocognano pour une manche du championnat de France organisée par le JMP Racing. Viendra ensuite le championnat du Monde de Trial en Balagne du 30 mai au 1er juin. Une compétition proposée par le TMC Balagne.





Les résultats

1. Sébastien Bernardini (quad) en 1'49"9; 2. Thomas Verdoni (Superbike) en 1'49"93; 3. Dominique Pietri (Supersport), en 1'51"2; 4e. Davy Basta (Superbike) en 1'51"9; 5e. Sébastien Galeazzi (Supersport) en 1'52"4...30e. Mickaëlla Selve, 1ere feminine.