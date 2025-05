C'est la "der" de la saison à Ajaccio - Thierry Debès (ACA) : "Une belle fête face à Lorient"

Après avoir assuré son maintien, l’AC Ajaccio vit une fin de saison, sans stress, du moins du moins sur le plan sportif. Après une deuxième partie de saison incroyable, Thierry Debès peut savourer : « On en parlait avec le staff ces derniers jours, on préfère bien évidemment être à notre place que celle de Martigues ou de Clermont, qui vivent des moments stressants en cette fin de championnat. De notre côté, on a eu la chance de faire ce qu’il fallait avant pour être tranquille. On va recevoir le leader Lorient ce vendredi soir, puis on va affronter le Paris FC, c’est deux matchs de gala à disputer ».



« Peut-être que c’est la dernière saison du club dans le monde professionnel »

Ce vendredi soir, les Ajacciens reçoivent Lorient, le leader de Ligue 2, assuré d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine et qui espère être sacré champion dans ce championnat. Le coach ajaccien veut finir la saison sur une bonne note, même si l’adversaire sera évidemment de qualité : « Face à Lorient, je pense que ce sera un match très intéressant. Lorient veut à tout prix le titre, mais nous, c’est notre dernière à domicile. Quand on connaît le contexte du club, on ne sait jamais, peut-être que c’est la dernière du club dans le monde professionnel, puisqu’aujourd’hui on n’en sait pas plus… C’est un match particulier pour nous, on a envie de bien finir cette saison et on va donner le maximum pour faire un gros match. On va vendre chèrement notre peau. Nous voulons finir ce championnat sur une bonne note ». Avec 68 points, les Lorientais ont réalisé une saison exemplaire et comptent des joueurs de qualité à chaque poste : « Ils sont costauds de partout avec une attaque incroyable. Ils jouent très bien au football. Au milieu de terrain, Laurent Abergel est le cœur de cette équipe, il amène cette grinta mais aussi cette qualité technique qui permet à une équipe de monter en Ligue 1. Ils sont bons de partout, avec les meilleurs joueurs à chaque poste ».



"Un énorme plaisir de retrouver Olivier Pantaloni"

Outre des joueurs exceptionnels, le club breton est entraîné par un certain Olivier Pantaloni, qui a passé l’essentiel de sa carrière au sein du staff ajaccien. Thierry Debès, l’actuel coach ajaccien, a tenu à le féliciter également : « C’est un énorme plaisir de retrouver Olivier Pantaloni, je suis très heureux pour lui, car il a prouvé beaucoup de choses encore cette année. Beaucoup pensaient que ça allait être difficile pour lui, cette position de favori qui a été dure à assumer. Je lui tire un gros coup de chapeau. Il revient à la maison. Le recevoir, dans un match comme ça, dans lequel nous sommes sauvés et eux déjà promus… Ça va être une belle fête ». Avec des effectifs quasiment au complet des deux côtés, une météo quasi estivale, et des équipes qui ont rempli leurs objectifs, nul doute que l’affiche devrait attirer la foule des grands soirs ce vendredi soir du côté du stade Michel-Moretti.