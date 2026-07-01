Le marquage fluorescent c'est en Australie. Chez nous, on n'a besoin que de peinture blanche…

Pendant ce temps-là, sur la route du Cap Corse, entre la sortie de Ville-di-Pietrabugno et celle de Miomo, à Santa-Maria-di-Lota, on en est à un autre stade de développement : celui où l'on espère simplement retrouver... de la peinture blanche.

Les passages piétons ? Effacés. Les marquages annonçant les ralentisseurs ? Disparus. Les lignes au sol ? Une espèce en voie d'extinction.





Pourtant, les automobilistes ont largement eu le temps d'observer cette portion de route. Et pour cause : voilà des mois qu'elle vit au rythme des tranchées, des rebouchages, des re-rebouchages et autres rafistolages successifs. À force de passer dessus, on finit par connaître chaque raccord au centimètre près. On est davantage secoué qu'une bouteille d'Orangina avant ouverture.





On ne demande pas la lune. Ni des bandes fluorescentes comme au bout du monde. Juste un enrobé digne de ce nom, quelques coups de peinture et des passages piétons visibles. Le strict minimum, en somme.

Car, à défaut de faire rêver les automobilistes avec des innovations australiennes, on pourrait au moins leur éviter de jouer aux devinettes lorsqu'ils cherchent un passage protégé... ou de découvrir un ralentisseur au dernier moment.

Finalement, la véritable innovation, ici, serait peut-être simplement de terminer les travaux.