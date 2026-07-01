Parcourir le GR20 en seulement 12 jours : le défi d’un papa pour son fils atteint d’épilepsie

Un quotidien chamboulé face à l’épilepsie de son fils
Pour Florent Julien, le combat contre la maladie de son fils a commencé très rapidement : « on s’en est rendu compte assez tôt, il devait avoir 2 mois et demi », confie ce jeune papa. Eliott, aujourd’hui âgé de 3 ans, souffre d’une épilepsie qui se manifeste par « de grosses crises dès qu’il monte en fièvre ».
Cette maladie neurologique a un impact lourd sur le développement de l’enfant. Le père explique le contraste qu’il vit au quotidien entre ses deux fils : « Eliott a un retard de motricité. Par exemple, son petit frère qui va avoir deux ans, marche déjà, commence à parler, mange tout seul. Eliott ne mange pas encore tout seul, ne marche pas et ne parle pas ». Malgré l’absence d’un diagnostic précis, pour lequel les parents se battent « corps et âme », Florent refuse de baisser les bras. Inspiré par la résilience de son fils qu’il surnomme son « petit guerrier », il a décidé de transformer son impuissance en action.
Cette maladie neurologique a un impact lourd sur le développement de l’enfant. Le père explique le contraste qu’il vit au quotidien entre ses deux fils : « Eliott a un retard de motricité. Par exemple, son petit frère qui va avoir deux ans, marche déjà, commence à parler, mange tout seul. Eliott ne mange pas encore tout seul, ne marche pas et ne parle pas ». Malgré l’absence d’un diagnostic précis, pour lequel les parents se battent « corps et âme », Florent refuse de baisser les bras. Inspiré par la résilience de son fils qu’il surnomme son « petit guerrier », il a décidé de transformer son impuissance en action.
Parcourir le GR20 en 12 jours : une volonté de transmettre un message
Ayant déjà fait le tour du Mont-Blanc ou encore le tour de l’île Phuket en Thaïlande en seulement 11 jours avec des températures avoisinant les 40 degrés, Florent Julien a cette fois-ci décidé de parcourir le GR20 en seulement 12 jours au lieu de 16 voire 19 jours.
Ce trek est considéré comme étant le plus exigeant d’Europe. Finir ce sentier en 12 jours relève de la prouesse, mais ce papa se lance ce défi avant tout pour son fils Eliott. Il souhaite faire passer un message fort en sensibilisant le public à l’épilepsie tout au long de son périple : « Chaque pas pour sensibiliser, pour soutenir, pour avancer ». A travers ce défi il souhaite également rendre hommage à son ami avec qui il devait faire le GR20 à l’origine, malheureusement décédé. C’est épaulé par un autre ami qu’il essayera de le relever.
Afin de suivre son évolution en temps réel, Florent Julien documentera son aventure en vidéo du 9 au 20 juillet sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok et Snapchat sous le pseudonyme de flo-faitout.
Ce trek est considéré comme étant le plus exigeant d’Europe. Finir ce sentier en 12 jours relève de la prouesse, mais ce papa se lance ce défi avant tout pour son fils Eliott. Il souhaite faire passer un message fort en sensibilisant le public à l’épilepsie tout au long de son périple : « Chaque pas pour sensibiliser, pour soutenir, pour avancer ». A travers ce défi il souhaite également rendre hommage à son ami avec qui il devait faire le GR20 à l’origine, malheureusement décédé. C’est épaulé par un autre ami qu’il essayera de le relever.
Afin de suivre son évolution en temps réel, Florent Julien documentera son aventure en vidéo du 9 au 20 juillet sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok et Snapchat sous le pseudonyme de flo-faitout.
Une aide pour offrir des vacances aux enfants malades
Dans ce parcours difficile contre la maladie de leur fils, la famille a pu compter sur l’association Épilepsie France qui les a épaulés directement. Florent Julien a proposé d’allier son défi à leur cause : « Épilepsie France m’a répondu au tac au tac et de fil en aiguille, on a monté ce projet ».
Le but de ce défi est de remplir la cagnotte en ligne, car l’association vit exclusivement de dons et d’adhésions. Le jeune papa est catégorique : « Je redonne 100 % de la cagnotte à l’association, qui va l’utiliser pour les vacances des enfants épileptiques ». « Je trouve ça génial, j’aurai contribué à ma manière à aider ces enfants-là » explique-t-il. Ce sont des vacances adaptées pour des enfants épileptiques, où des infirmières sont rémunérées pour passer le séjour avec eux et les surveiller 24 heures sur 24, précise l’association Épilepsie France.
A travers cette aventure, chaque pas de Florent Julien comptera non seulement pour son fils Eliott, mais également pour toutes les personnes qui luttent, chaque jour, contre l’épilepsie.
Le but de ce défi est de remplir la cagnotte en ligne, car l’association vit exclusivement de dons et d’adhésions. Le jeune papa est catégorique : « Je redonne 100 % de la cagnotte à l’association, qui va l’utiliser pour les vacances des enfants épileptiques ». « Je trouve ça génial, j’aurai contribué à ma manière à aider ces enfants-là » explique-t-il. Ce sont des vacances adaptées pour des enfants épileptiques, où des infirmières sont rémunérées pour passer le séjour avec eux et les surveiller 24 heures sur 24, précise l’association Épilepsie France.
A travers cette aventure, chaque pas de Florent Julien comptera non seulement pour son fils Eliott, mais également pour toutes les personnes qui luttent, chaque jour, contre l’épilepsie.
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