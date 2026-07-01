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Assassinat de Chloé Aldrovandi: 3 nouvelles mises en examen


La rédaction avec AFP le Vendredi 3 Juillet 2026 à 21:09

Trois nouvelles personnes, en plus de trois hommes dont le commanditaire présumé, ont été mis en examen vendredi dans l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi, l"étudiante de 18 ans tuée à Ponte-Leccia en février 2025, a annoncé le parquet de Marseille.



Assassinat de Chloé Aldrovandi: 3 nouvelles mises en examen
Les trois hommes ont été mis en examen du chef de " participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, de recel en bande organisée" et "vol en bande organisée", a précisé le parquet de Marseille.
Deux d'entre eux ont également été mis en examen des chefs de "meurtre avec préméditation en bande organisée" et "destruction par moyen dangereux en bande organisée", a-t-il ajouté.
Il s'agit d'Alexandre Cappuri, Jean-Antoine Menozzi et Julien Penciolelli, ces deux derniers étant notamment mis en examen pour "assassinat en bande organisée", a précisé à l'AFP une source proche du dossier.


Dans cette enquête supervisée par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, trois personnes dont le commanditaire présumé avaient déjà été mis en examen.
En janvier 2026, Lucas Sabiani l'avait été pour "recel de bien provenant d'un vol en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime".
Antoine Pellegrini avait lui été mis en examen mi-décembre pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et recel en bande organisée de biens provenant d'un vol en bande organisé".
Enfin, Jean-François Mattei, présenté comme le commanditaire présumé, a été mis en examen en avril dernier pour "assassinat en récidive, meurtre en bande organisée en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime".

Dans cette triste et tragique affaire qui a coûté la vie à Chloé Aldrovandi, les enquêteurs privilégient la piste d'une méprise des tireurs qui visaient un ami de la victime. Ce jour-là, elle utilisait sa voiture et avait été tuée par balles dans un guet-apens alors qu'elle sortait d'une résidence.
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