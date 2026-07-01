Le foot corse dans la lumière de Festi Lumi à Bonifacio

En point d’orgue de l’oeuvre, on retrouve évidemment l’épopée européenne du Sporting club de Bastia. Lumen Créations a fait ce beau cadeau de projeter le but exceptionnel de Larios face au Torino. Frissons garantis... Ett on ne parle pas de ceux procurés par un funambule, maillot de la JSB sur le dos, traversant la place d’Armes bonifacienne à dix mètres de haut, rappelant que les exploits des clubs corses se sont souvent joués sur un fil, compte tenu de leurs faibles moyens financiers. Certes, au terme de cet intense moment entremêmelant projections d’images d’archives et spectacle vivant, les plus fidèles supporters n’apprendront rien et les indifférents du foot continueront de passer leur chemin, mais raviver la boîte à souvenirs dans une magnifique mise en valeur sensorielle du football corse et de ses légendes valait bien que Festi Lumi y consacre une édition.