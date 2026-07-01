Le foot corse dans la lumière de Festi Lumi à Bonifacio

En point d'orgue du spectacle de Lumen Créations, l'épopée européenne du Sporting club de Bastia il y a près de 50 ans.
Pendant qu’aux Etats-Unis, la Coupe du monde bat son plein, Bonifacio attire la lumière sur le foot insulaire. Jeudi soir, c’était la première des trois représentations de Festi Lumi, et c’est bien volontiers qu’on a snobé un Espagne – Autriche à la télé pour parcourir les ruelles bonifaciennes et se replonger en vidéo-mapping dans la ferveur de tout un peuple, qui s’est construite depuis le début du XXe siècle par les clubs corses, ACA, GFCA ou Sporting club de Bastia. Sans oublier, bien sûr, la JS Bonifacio.
Il est 22 heures, la nuit vient de tomber, et l’œuvre de Lumen Créations, « Le ballon de lumière », peut afficher en grand sur les façades les couleurs de la JSB. Un papa explique à son fils envouté que « le rouge et le noir, ce sont les couleurs du club de Bonifacio ». Ce que n’avait pas compris non plus au premier abord un touriste goguenard : « C’est le Milan AC ? La Sardaigne ? Ah non, c’est Bonifatche ! ».
Il est 22 heures, la nuit vient de tomber, et l’œuvre de Lumen Créations, « Le ballon de lumière », peut afficher en grand sur les façades les couleurs de la JSB. Un papa explique à son fils envouté que « le rouge et le noir, ce sont les couleurs du club de Bonifacio ». Ce que n’avait pas compris non plus au premier abord un touriste goguenard : « C’est le Milan AC ? La Sardaigne ? Ah non, c’est Bonifatche ! ».
Sur un fil
En point d’orgue de l’oeuvre, on retrouve évidemment l’épopée européenne du Sporting club de Bastia. Lumen Créations a fait ce beau cadeau de projeter le but exceptionnel de Larios face au Torino. Frissons garantis... Ett on ne parle pas de ceux procurés par un funambule, maillot de la JSB sur le dos, traversant la place d’Armes bonifacienne à dix mètres de haut, rappelant que les exploits des clubs corses se sont souvent joués sur un fil, compte tenu de leurs faibles moyens financiers. Certes, au terme de cet intense moment entremêmelant projections d’images d’archives et spectacle vivant, les plus fidèles supporters n’apprendront rien et les indifférents du foot continueront de passer leur chemin, mais raviver la boîte à souvenirs dans une magnifique mise en valeur sensorielle du football corse et de ses légendes valait bien que Festi Lumi y consacre une édition.
(*) « Tutti inseme », en bonifacien.
La 11e édition de Festi Lumi est à découvrir gratuitement encore, ces vendredi et samedi soirs à partir de 22 heures, dans les rues de Bonifacio. Le programme complet est à retrouver ici.
En point d’orgue de l’oeuvre, on retrouve évidemment l’épopée européenne du Sporting club de Bastia. Lumen Créations a fait ce beau cadeau de projeter le but exceptionnel de Larios face au Torino. Frissons garantis... Ett on ne parle pas de ceux procurés par un funambule, maillot de la JSB sur le dos, traversant la place d’Armes bonifacienne à dix mètres de haut, rappelant que les exploits des clubs corses se sont souvent joués sur un fil, compte tenu de leurs faibles moyens financiers. Certes, au terme de cet intense moment entremêmelant projections d’images d’archives et spectacle vivant, les plus fidèles supporters n’apprendront rien et les indifférents du foot continueront de passer leur chemin, mais raviver la boîte à souvenirs dans une magnifique mise en valeur sensorielle du football corse et de ses légendes valait bien que Festi Lumi y consacre une édition.
(*) « Tutti inseme », en bonifacien.
La 11e édition de Festi Lumi est à découvrir gratuitement encore, ces vendredi et samedi soirs à partir de 22 heures, dans les rues de Bonifacio. Le programme complet est à retrouver ici.
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