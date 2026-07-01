La 35e édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio s’annonce mémorable

Une aventure née en 1990
Pour comprendre le succès de cet événement il faut remonter à 1990, date de création du festival par Jean-Bernard Gilormini et Guy Maestracci, guitariste amateur et alors maire de Patrimonio.
Trente-cinq ans plus tard, l’événement a pris une toute autre dimension, passant de trois à huit soirées, avec une affluence qui ne cesse de croître d’année en année pour le plus grand bonheur des passionnés de guitare.
Ancré dans le décor du Théâtre de Verdure, l’esprit originel du festival demeure intact : « Quand on parle des Nuits de Patrimonio, on parle de la magie de Patrimonio. Je crois que le cadre y est pour beaucoup », confie le président. Jean-Bernard Gilormini tient également à souligner le rôle des festivaliers dans cette réussite : « Le public contribue beaucoup à cette magie. Il sait être réactif, attentif au concert, très enthousiaste. On a un super public, ça fait vraiment plaisir d’être dans un festival comme ça et d’essayer de le faire perdurer ».
Trente-cinq ans plus tard, l’événement a pris une toute autre dimension, passant de trois à huit soirées, avec une affluence qui ne cesse de croître d’année en année pour le plus grand bonheur des passionnés de guitare.
Ancré dans le décor du Théâtre de Verdure, l’esprit originel du festival demeure intact : « Quand on parle des Nuits de Patrimonio, on parle de la magie de Patrimonio. Je crois que le cadre y est pour beaucoup », confie le président. Jean-Bernard Gilormini tient également à souligner le rôle des festivaliers dans cette réussite : « Le public contribue beaucoup à cette magie. Il sait être réactif, attentif au concert, très enthousiaste. On a un super public, ça fait vraiment plaisir d’être dans un festival comme ça et d’essayer de le faire perdurer ».
Une évolution nécessaire afin de pérenniser le festival
Jean-Bernard Gilormini a décidé de faire évoluer le festival face au changement des goûts musicaux du public. Le président se remémore avec nostalgie une époque où la guitare instrumentale attirait facilement les foules : « Je me demande même si un Paco de Lucía pourrait attirer un millier de personnes aujourd’hui, alors qu’à l’époque, c’était une émeute ».
Face à ce constat, le festival a dû changer sa façon de faire pour continuer à faire vibrer le Théâtre de Verdure : « Maintenant, on s’adapte », explique-t-il simplement. Pour rester fidèle à son public tout en assurant l’avenir des Nuits de la Guitare, l’équipe a donc choisi d’ouvrir sa programmation à des artistes plus populaires et de diversifier les genres musicaux afin de toucher un public plus large.
Face à ce constat, le festival a dû changer sa façon de faire pour continuer à faire vibrer le Théâtre de Verdure : « Maintenant, on s’adapte », explique-t-il simplement. Pour rester fidèle à son public tout en assurant l’avenir des Nuits de la Guitare, l’équipe a donc choisi d’ouvrir sa programmation à des artistes plus populaires et de diversifier les genres musicaux afin de toucher un public plus large.
Une programmation diversifiée
Cette année la programmation des Nuits de la Guitare illustre ce renouveau accueillant des artistes populaires tels que Calogero ou Benjamin Biolay dès les premiers jours, « Je pense qu’on va passer un joli moment » confie Jean-Bernard Gilormini. « En ouverture dans le style blues rock on a parmi ce qu’il se fait de mieux en France quand on a un Patrick Rondat à la guitare » continue le président du festival, Patrick Rondat étant membre du groupe Guitar Night Project.
La « nuit des étoiles » du 23 juillet s’annonce « inédite », avec Tommy Emmanuel, dont le président souligne le talent : « Je crois que même si on aime pas la guitare on est obligé d’être captivé par ce garçon ». Ou encore Matteo Mancuso, un jeune sicilien venu à Patrimonio déjà deux fois. « Je sais qu’il y a des continentaux qui on pris l’avion exprès spécialement pour être là a Patrimonio le 23 » exprime le président, démontrant ainsi l’engouement suscité par cette affiche.
Le festival se poursuit le 24 avec Jessie Lee & The Alchemists, Jessie Lee est « une excellente guitariste » qui promet de marquer les esprits.
Le 25 juillet, place au reggae, un genre qui a trouvé sa place à Patrimonio: « Que ce soit les artistes ou le public se sont des gens très agréables à accueillir ». Cette soirée sera marquée par la venue de Julian Marley, fils de Bob Marley, Julian Marley qui a gagné un Grammy Awards cette année, décrit par le président du festival comme un « musicien d’excellente qualité ».
Ces Nuits de la Guitare se poursuivront avec une soirée dédiée au rock. Le groupe Last Rain, déjà venu à Patrimonio, fera son retour : « ils mettent le feu, il y a beaucoup d’énergie ».
Pour clôturer ces Nuits de Patrimonio, le groupe The Zac Schulze Gang et Feu ! Chatterton sont très attendus.
Une 35e édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio qui, selon Jean-Bernard Gilormini, promet d’être mémorable.
La « nuit des étoiles » du 23 juillet s’annonce « inédite », avec Tommy Emmanuel, dont le président souligne le talent : « Je crois que même si on aime pas la guitare on est obligé d’être captivé par ce garçon ». Ou encore Matteo Mancuso, un jeune sicilien venu à Patrimonio déjà deux fois. « Je sais qu’il y a des continentaux qui on pris l’avion exprès spécialement pour être là a Patrimonio le 23 » exprime le président, démontrant ainsi l’engouement suscité par cette affiche.
Le festival se poursuit le 24 avec Jessie Lee & The Alchemists, Jessie Lee est « une excellente guitariste » qui promet de marquer les esprits.
Le 25 juillet, place au reggae, un genre qui a trouvé sa place à Patrimonio: « Que ce soit les artistes ou le public se sont des gens très agréables à accueillir ». Cette soirée sera marquée par la venue de Julian Marley, fils de Bob Marley, Julian Marley qui a gagné un Grammy Awards cette année, décrit par le président du festival comme un « musicien d’excellente qualité ».
Ces Nuits de la Guitare se poursuivront avec une soirée dédiée au rock. Le groupe Last Rain, déjà venu à Patrimonio, fera son retour : « ils mettent le feu, il y a beaucoup d’énergie ».
Pour clôturer ces Nuits de Patrimonio, le groupe The Zac Schulze Gang et Feu ! Chatterton sont très attendus.
Une 35e édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio qui, selon Jean-Bernard Gilormini, promet d’être mémorable.
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