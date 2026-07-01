La 35e édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio s’annonce mémorable

Cette année la programmation des Nuits de la Guitare illustre ce renouveau accueillant des artistes populaires tels que Calogero ou Benjamin Biolay dès les premiers jours, « Je pense qu’on va passer un joli moment » confie Jean-Bernard Gilormini. « En ouverture dans le style blues rock on a parmi ce qu’il se fait de mieux en France quand on a un Patrick Rondat à la guitare » continue le président du festival, Patrick Rondat étant membre du groupe Guitar Night Project.



La « nuit des étoiles » du 23 juillet s’annonce « inédite », avec Tommy Emmanuel, dont le président souligne le talent : « Je crois que même si on aime pas la guitare on est obligé d’être captivé par ce garçon ». Ou encore Matteo Mancuso, un jeune sicilien venu à Patrimonio déjà deux fois. « Je sais qu’il y a des continentaux qui on pris l’avion exprès spécialement pour être là a Patrimonio le 23 » exprime le président, démontrant ainsi l’engouement suscité par cette affiche.



Le festival se poursuit le 24 avec Jessie Lee & The Alchemists, Jessie Lee est « une excellente guitariste » qui promet de marquer les esprits.

Le 25 juillet, place au reggae, un genre qui a trouvé sa place à Patrimonio: « Que ce soit les artistes ou le public se sont des gens très agréables à accueillir ». Cette soirée sera marquée par la venue de Julian Marley, fils de Bob Marley, Julian Marley qui a gagné un Grammy Awards cette année, décrit par le président du festival comme un « musicien d’excellente qualité ».



Ces Nuits de la Guitare se poursuivront avec une soirée dédiée au rock. Le groupe Last Rain, déjà venu à Patrimonio, fera son retour : « ils mettent le feu, il y a beaucoup d’énergie ».

Pour clôturer ces Nuits de Patrimonio, le groupe The Zac Schulze Gang et Feu ! Chatterton sont très attendus.



Une 35e édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio qui, selon Jean-Bernard Gilormini, promet d’être mémorable.