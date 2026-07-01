À Ajaccio, le MEDEF Corsica lance son réseau féminin pour donner plus de voix aux dirigeantes

Elles étaient une trentaine à avoir pris place, jeudi en fin d'après-midi, dans les locaux de la Cité Grossetti d'Ajaccio. Cheffes d'entreprise, dirigeantes, créatrices d'activité ou futures entrepreneures, toutes avaient répondu à l'invitation du MEDEF Corsica pour assister au lancement officiel du réseau « Femmes du MEDEF Corsica », déclinaison régionale d'une initiative nationale née en 2019. L'objectif est clair : créer un espace où les femmes entrepreneures pourront partager leurs expériences, développer leur réseau et porter collectivement leur voix sur les grands enjeux économiques du territoire.



Pour Jean-Louis Albertini, président du MEDEF Corsica, cette création répond à une réalité insulaire. « Nous avons beaucoup de femmes chefs d'entreprise sur notre territoire. En revanche, elles ne s'investissent pas toutes dans la vie patronale et dans l'engagement économique », observe-t-il. À travers ce nouveau réseau, il espère donc « susciter des vocations ». Dans les prochains mois, des groupes de travail et des rencontres seront organisés autour de diverses thématiques.



Paola Fabiani, vice-présidente du MEDEF national et présidente de sa commission Entrepreneuriat, voit dans cette implantation corse un signal fort. Cheffe d'entreprises entre Paris et Ajaccio, elle estime que l'île regorge « de véritables pépites » entrepreneuriales, notamment féminines : « On voit de plus en plus de jeunes femmes créer leur entreprise. Il y a une vraie dynamique », souligne-t-elle, tout en rappelant que le succès d'un projet repose aussi sur « le bon réseau et le bon écosystème ».



Inspirer les futures générations



Selon elle, ce nouveau collectif permettra justement aux dirigeantes de rompre l'isolement inhérent à la fonction. « Être chef d'entreprise, c'est aussi avoir besoin d'échanger avec ses pairs, de confronter ses idées, de demander conseil. Ce réseau peut accélérer les projets des entrepreneures corses. » L'élue nationale s'appuie également sur une étude menée chaque année par le MEDEF sur les intentions d’entreprendre : « La volonté d'entreprendre est identique chez les femmes et chez les hommes », insiste-t-elle. La différence apparaît au moment du passage à l'acte. « Les femmes attendent en moyenne douze ans d'expérience professionnelle avant de créer leur entreprise, soit près de deux fois plus longtemps que les hommes. Beaucoup attendent également que leurs enfants aient grandi. »