À Pietrosella, la Maison Mannoni ouvre la voie à un nouveau modèle de logement : 60 logements abordables d'ici 2028 grâce au bail réel solidaire

Dans une commune où le prix du mètre carré atteint désormais près de 7 500 euros, rendant l'accession à la propriété ou même la location de plus en plus difficile pour les habitants, Pietrosella entend démontrer qu'une autre politique du logement est possible. Ce samedi 27 juin, la municipalité conduite par Jean-Baptiste Luccioni a officiellement inauguré la Maison Mannoni, première concrétisation d'une stratégie engagée depuis plusieurs années pour lutter contre l'exclusion résidentielle qui touche les familles locales.





L'opération ne se résume pas à la création de quatre logements. Elle symbolise surtout une nouvelle manière de concevoir l'habitat dans une commune fortement attractive, où la pression immobilière chasse progressivement les résidents permanents au profit des résidences secondaires. « Nous nous sommes demandé si, à l'échelle de nos compétences, nous pouvions agir pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes originaires de Pietrosella ou qui travaillent sur le bassin de vie d'Ajaccio sont exclues du parcours résidentiel avec pourtant des revenus tout à fait normaux », explique le maire.





Un outil inédit en France



Pour répondre à cette situation, la commune a choisi de s'appuyer sur un dispositif encore peu développé : le Bail Réel Solidaire (BRS). Son principe consiste à dissocier le foncier du bâti. Les habitants deviennent propriétaires ou locataires de leur logement tandis que la commune conserve la propriété du terrain, supprimant ainsi le coût du foncier du prix final. « L'impact du foncier ne vient plus grever le coût de l'opération. Les personnes sont propriétaires de leur logement tandis que la commune reste propriétaire du terrain. C'est un système durable qui empêche la spéculation tout en permettant la transmission familiale ou la revente dans un cadre encadré », détaille Jean-Baptiste Luccioni.





Pour mettre en œuvre ce dispositif, Pietrosella a créé son propre Organisme Foncier Solidaire (OFS). Une particularité qui fait aujourd'hui figure d'exception au niveau national. « Nous sommes la seule commune de France à disposer d'un Organisme Foncier Solidaire 100 % communal et 100 % public. Généralement, ces organismes sont portés par des offices HLM ou des bailleurs sociaux. Depuis sa création, plusieurs collectivités nous sollicitent pour comprendre notre fonctionnement. J'ai déjà participé à six visioconférences avec des communes intéressées. » L'agrément préfectoral permettant la création de cet OFS a été obtenu en mai 2023.





Une première étape avant 60 logements



Les quatre appartements inaugurés constituent la première réalisation de cette politique. Trois prennent place dans la Maison Mannoni, le quatrième dans l'ancienne mairie du village, entièrement réhabilitée. Tous sont proposés à des loyers inférieurs à 10 euros le mètre carré, très en dessous des prix pratiqués sur la rive sud. « Pour un appartement de 75 mètres carrés, le loyer tourne autour de 720 euros. Notre objectif est de permettre aux habitants de Pietrosella et du bassin de vie d'Ajaccio de continuer à vivre ici à des prix accessibles. » L'intérêt suscité par cette première opération confirme l'ampleur des besoins. « Nous comptons déjà une liste d'attente de 68 demandes pour ces quatre logements. »





La municipalité ne compte pas s'arrêter là.



Douze logements, puis seize autres, ainsi que plusieurs programmes d'accession à la propriété en collectif et en maisons individuelles sont déjà programmés. À l'horizon 2028, la commune ambitionne de disposer de plus de 60 logements accessibles. « Nous utiliserons toutes les possibilités offertes par le Bail Réel Solidaire : du locatif, de l'accession à la propriété en collectif, mais aussi en maison individuelle. C'est notre réponse à une problématique générale qui touche les territoires attractifs et provoque une véritable exclusion sociale et générationnelle. » La réussite de l'opération repose également sur un acte de générosité rarement observé. Avant son décès, Yves Mannoni, propriétaire de cette imposante maison de village, a accepté de vendre son bien à la commune pour 600 000 euros, alors qu'une offre privée de 800 000 euros lui avait été faite pour une transformation en résidence secondaire. « Il a préféré privilégier l'intérêt collectif plutôt que son intérêt personnel. C'est un geste exceptionnel qui a largement facilité la réalisation de ce projet. »

