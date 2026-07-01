Air Corsica inaugure une nouvelle liaison directe entre Ajaccio et Rennes

Cette nouvelle liaison sera exploitée chaque samedi jusqu'au 24 octobre 2026. Elle s'inscrit dans la stratégie de développement du réseau de la compagnie aérienne, qui entend répondre à la demande de mobilité entre les régions françaises tout en favorisant les échanges touristiques, économiques et culturels.
Pour les voyageurs bretons, cette ligne offre un accès direct à Ajaccio et à la Corse-du-Sud. À l'inverse, les Corses disposent désormais d'une connexion sans escale vers Rennes, porte d'entrée de la Bretagne et de son patrimoine. Au-delà de l'aspect touristique, cette desserte vise également à faciliter les déplacements des familles, des étudiants, des professionnels et des acteurs institutionnels des deux territoires.
L'EPCI de Corse et Air Corsica estiment que cette ouverture contribue à renforcer l'attractivité de l'île en améliorant son accessibilité depuis les grandes métropoles françaises. La compagnie met également en avant la qualité de son service à bord et la proximité avec ses passagers.
Pour les voyageurs bretons, cette ligne offre un accès direct à Ajaccio et à la Corse-du-Sud. À l'inverse, les Corses disposent désormais d'une connexion sans escale vers Rennes, porte d'entrée de la Bretagne et de son patrimoine. Au-delà de l'aspect touristique, cette desserte vise également à faciliter les déplacements des familles, des étudiants, des professionnels et des acteurs institutionnels des deux territoires.
L'EPCI de Corse et Air Corsica estiment que cette ouverture contribue à renforcer l'attractivité de l'île en améliorant son accessibilité depuis les grandes métropoles françaises. La compagnie met également en avant la qualité de son service à bord et la proximité avec ses passagers.
Bon à savoir
Période : du 4 juillet au 24 octobre 2026
Fréquence : un vol chaque samedi Appareil : Airbus A320
Tarif d'appel : à partir de 149 € TTC l'aller simple, sous conditions Réservations : sur le site d'Air Corsica et dans les agences de voyage.
Fréquence : un vol chaque samedi Appareil : Airbus A320
Tarif d'appel : à partir de 149 € TTC l'aller simple, sous conditions Réservations : sur le site d'Air Corsica et dans les agences de voyage.
-
Bastia- Le Conservatoire Henri-Tomasi célèbre ses nouveaux diplômés
-
Double début de noyade sur la plage du Lido à Propriano : deux adolescentes secourues par la SNSM
-
À Losari, un site repensé entre protection du littoral et accueil du public
-
A màghjina - Caracutu illuminatu
-
Assassinat de Chloé Aldrovandi : 3 nouvelles mises en examen