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Le nouveau curé de la paroisse de Petra Nera installé par le cardinal Bustillo


La rédaction le Samedi 4 Juillet 2026 à 19:24

L’evêque d’Ajaccio le cardinal François-Xavier Bustillo a préside la célébration en l’église Sainte Dévote de Petra Nera. De nombreux paroissiens des églises de Miomo, Figarella, Mandriale et San Martino étaient présents ainsi que les trois confréries de la Pieve de Lota.



Le nouveau curé de la paroisse de Petra Nera installé par le cardinal Bustillo
(Photos Gérard Baldocchi)
 
Voilà presqu’un an que le Père Paulo-Victor Lombardi s’est vu confier la charge curiale du secteur de Pietranera. Et c’est seulement samedi, que le cardinal Bustillo, évêque d’Ajaccio pour la Corse, a procédé à l’installation canonique du nouveau curé de ce secteur qui compte 5 paroisses (Pietranera, San Martino, Figarella, Mandriale et Miomo). Une célébration au cours de laquelle, la maire de San Martino di Lota a remis à l’ecclésiastique symboliquement les clés de l’église de Pietranera. Marie Hélène Padovani dans son allocution a salué l’arrivée de ce nouveau curé et a dit toute sa joie de l’accueillir officiellement dans sa nouvelle charge.
Une célébration qui a été aussi rehaussée par la confirmation de quatre jeunes enfants de la paroisse de Piertranera.
A l’issue de la messe, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité de San Martino di Lota. Un moment convivial où tous les paroissiens ont pu se rassembler autour de leur nouveau curé. 





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