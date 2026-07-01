Le nouveau curé de la paroisse de Petra Nera installé par le cardinal Bustillo

(Photos Gérard Baldocchi)
Voilà presqu’un an que le Père Paulo-Victor Lombardi s’est vu confier la charge curiale du secteur de Pietranera. Et c’est seulement samedi, que le cardinal Bustillo, évêque d’Ajaccio pour la Corse, a procédé à l’installation canonique du nouveau curé de ce secteur qui compte 5 paroisses (Pietranera, San Martino, Figarella, Mandriale et Miomo). Une célébration au cours de laquelle, la maire de San Martino di Lota a remis à l’ecclésiastique symboliquement les clés de l’église de Pietranera. Marie Hélène Padovani dans son allocution a salué l’arrivée de ce nouveau curé et a dit toute sa joie de l’accueillir officiellement dans sa nouvelle charge.
Une célébration qui a été aussi rehaussée par la confirmation de quatre jeunes enfants de la paroisse de Piertranera.
A l’issue de la messe, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité de San Martino di Lota. Un moment convivial où tous les paroissiens ont pu se rassembler autour de leur nouveau curé.
Une célébration qui a été aussi rehaussée par la confirmation de quatre jeunes enfants de la paroisse de Piertranera.
A l’issue de la messe, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité de San Martino di Lota. Un moment convivial où tous les paroissiens ont pu se rassembler autour de leur nouveau curé.
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